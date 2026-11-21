Valentino si chiede se il magnifico rettore dell’Università di Urbino gli avrebbe assegnato la laurea, sapendo della fuga a Ibiza e del capolavoro di comunicazione escogitato per ingannare Martina. E chissà che cosa avrebbero detto della controversia con l’Agenzia delle entrate. Sì, Valentino, penso di sì. Perché hai scritto un libro di 480 pagine divertenti e coraggiose. E perché – così mi dicono dal retrobottega editoriale – hai riletto e corretto le bozze con l’acribia con cui smontavi un motore
«Valentino Rossi non nasce solo dal puro talento o dall’escalation tecnica, ma dall’ordine cosmico dell’universo, essendo egli la moderna mutazione genetica del turbocinno da bar». Parola di Stefano Benni. E infatti ora il turbocinno Valentino fa il botto anche nella gara dei libri. È primo in tale classifica. Sorpassando, staccando e doppiando tutti. Al primo giro. Con le pieghe, le impennate, le sbandate. Come in pista. Con un libro di varia, La mia storia (Rizzoli), la propria autobiografia d