Valentino si chiede se il magnifico rettore dell’Università di Urbino gli avrebbe assegnato la laurea, sapendo della fuga a Ibiza e del capolavoro di comunicazione escogitato per ingannare Martina. E chissà che cosa avrebbero detto della controversia con l’Agenzia delle entrate. Sì, Valentino, penso di sì. Perché hai scritto un libro di 480 pagine divertenti e coraggiose. E perché – così mi dicono dal retrobottega editoriale – hai riletto e corretto le bozze con l’acribia con cui smontavi un motore