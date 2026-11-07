In viaggio alla ricerca di sé stessi, il senso dei cammini cristiani

Dal Buen camino di Zalone fino ai Racconti di un pellegrino russo, passando per loro radici bibliche, i cammini antichi e nuovi che sono tra i frutti del fenomeno cristiano e ne hanno segnato lo sviluppo non sembrano un residuo del passato, anzi.

true false

Pubblichiamo di seguito, in forma abbreviata, un articolo dal prossimo numero di Vita e Pensiero, il bimestrale di cultura e dibattito dell’Università Cattolica del Sacro Cuore in uscita il 16 novembre. Il grande successo del film di Checco Zalone Buen camino ha come scenario il pellegrinaggio a Santiago de Compostela, la città galiziana verde di pioggia che ha preso il nome dal sepolcro dell’apostolo Giacomo (Santiago, in spagnolo), in un luogo che nel IX secolo sarebbe stato prodigiosamente s