vita e pensiero

In viaggio alla ricerca di sé stessi, il senso dei cammini cristiani

Giovanni Maria Vianstorico
07 novembre 2026 • 16:21
Segui Domani su Google

Dal Buen camino di Zalone fino ai Racconti di un pellegrino russo, passando per loro radici bibliche, i cammini antichi e nuovi che sono tra i frutti del fenomeno cristiano e ne hanno segnato lo sviluppo non sembrano un residuo del passato, anzi.

Pubblichiamo di seguito, in forma abbreviata, un articolo dal prossimo numero di Vita e Pensiero, il bimestrale di cultura e dibattito dell’Università Cattolica del Sacro Cuore in uscita il 16 novembre. Il grande successo del film di Checco Zalone Buen camino ha come scenario il pellegrinaggio a Santiago de Compostela, la città galiziana verde di pioggia che ha preso il nome dal sepolcro dell’apostolo Giacomo (Santiago, in spagnolo), in un luogo che nel IX secolo sarebbe stato prodigiosamente s

Giovanni Maria Vian
Giovanni Maria Vian
Giovanni Maria Vianstorico

Storico e giornalista, già ordinario di filologia patristica all’università di Roma La Sapienza e autore dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, è direttore emerito dell'Osservatore Romano, che ha guidato dal 2007 al 2018. Tra i suoi libri più recenti: I libri di Dio (2020, tradotto in francese e in spagnolo), L’ultimo papa (2024, tradotto in francese e in spagnolo), La scommessa di Costantino (2025, con Gian Guido Vecchi) e Le vie delle Bibbie (2026) - foto Guillermo Simón-Castellví