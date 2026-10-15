La sfida di Whalefall: Perdersi nelle viscere di una balena (buona)

In anteprima a Roma, il film di Brian Duffield è una variante inaspettata del mito di Pinocchio. Perché oltre al rapporto padre-figlio, gli ingredienti sono quelli di un survival thriller

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Il bestseller di Daniel Kraus, Whalefall: Nella balena (Ne/oN ed.) non è niente male. Non proprio del tipo che ti accatteresti d’istinto in libreria. Del tipo che sfogli perché i 20th Century Studios ne hanno tratto un “natural survival thriller” molto chiacchierato, ma poi ti metti a leggerlo per davvero, e ti prende. Anche perché c’era la penna di Kraus anche dietro La forma dell’acqua di Guillermo Del Toro, quattro Oscar, tra cui miglior film e migliore regia. In anteprima alla Festa del Cine