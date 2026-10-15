La festa del cinema

La sfida di Whalefall: Perdersi nelle viscere di una balena (buona)

Teresa Marchesi
15 ottobre 2026 • 19:12
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In anteprima a Roma, il film di Brian Duffield è una variante inaspettata del mito di Pinocchio. Perché oltre al rapporto padre-figlio, gli ingredienti sono quelli di un survival thriller  

Il bestseller di Daniel Kraus, Whalefall: Nella balena (Ne/oN ed.) non è niente male. Non proprio del tipo che ti accatteresti d’istinto in libreria. Del tipo che sfogli perché i 20th Century Studios ne hanno tratto un “natural survival thriller” molto chiacchierato, ma poi ti metti a leggerlo per davvero, e ti prende. Anche perché c’era la penna di Kraus anche dietro La forma dell’acqua di Guillermo Del Toro, quattro Oscar, tra cui miglior film e migliore regia. In anteprima alla Festa del Cine

Teresa Marchesi
Teresa Marchesi
Teresa Marchesi

Critica cinematografica e regista. Ha seguito per 27 anni come inviata speciale i grandi eventi di cinema e musica per il Tg3 Rai. Come regista ha diretto due documentari, Effedià - Sulla mia cattiva strada, su Fabrizio De André, presentato al Festival del Cinema di Roma e al Lincoln Center di New York, premiato con un Nastro d'Argento speciale, e Pivano Blues, su Fernanda Pivano. presentato in selezione ufficiale alla Mostra di Venezia e premiato come miglior film dalla Giuria del Biografilm Festival.