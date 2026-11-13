YOU CAN SEE EVERYTHING

Il film in cui puoi vedere tutto. Tranne i confini della realtà

Teresa Marchesi
13 novembre 2026 • 19:49
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Nathan Fielder e Lance Oppenheim indagano l’imprenditrice condannata per truffa Elizabeth Holmes. Ibridano il documentario con il reality e lo psicodramma: un percorso a ostacoli tra gli inganni

You Can See Everything di Nathan Fielder e Lance Oppenheim potrebbe essere il primo documentario di sempre a ottenere la nomination all’ Oscar per il miglior film, stando almeno agli umori di critica e pubblico. A un mese dall’uscita negli Usa la produttrice A24 festeggia il secondo miglior incasso per un titolo non-fiction nel Nord America dopo Fahrenheit 9/11 di Michael Moore, un miracolo per un’opera di 174 minuti, quasi tre ore. Anche perché imbastardisce la formula classica del documentario

Teresa Marchesi
Teresa Marchesi
Teresa Marchesi

Critica cinematografica e regista. Ha seguito per 27 anni come inviata speciale i grandi eventi di cinema e musica per il Tg3 Rai. Come regista ha diretto due documentari, Effedià - Sulla mia cattiva strada, su Fabrizio De André, presentato al Festival del Cinema di Roma e al Lincoln Center di New York, premiato con un Nastro d'Argento speciale, e Pivano Blues, su Fernanda Pivano. presentato in selezione ufficiale alla Mostra di Venezia e premiato come miglior film dalla Giuria del Biografilm Festival.