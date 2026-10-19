intervista

Zvyagintsev: «Sarebbe stato assurdo fare un film senza confrontarsi con la guerra contro l’Ucraina»

Hakim Zejjari
19 ottobre 2026 • 19:34
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Il regista russo ha vinto il Grand Prix a Cannes con Minotaur: ispirato a Stéphane, una moglie infedele di Claude Chabrol, porta sullo schermo anche la mobilitazione bellica di Mosca. «In Russia non si può neppure pronunciare la parola “guerra”, per un regista russo contemporaneo sarebbe stato assurdo non confrontarsi con ciò che sta accadendo»

C’è stato un momento in cui Andrey Zvyagintsev non riusciva a muovere né le braccia né le gambe, e non aveva nemmeno la forza di premere il pulsante per chiamare un’infermiera. Oggi il regista russo di Leviathan e Loveless è tornato dietro la macchina da presa, dopo un Covid gravissimo e anni di esilio. Il suo nuovo film, Minotaur, ha vinto il Grand Prix a Cannes (e viene presentato anche alla Festa del cinema di Roma). Sarà la Francia a portarlo, paradossalmente, nella corsa agli Oscar. Costret

Hakim Zejjari
Hakim Zejjari
Hakim Zejjari

Giornalista pubblicista diplomato al Centro sperimentale di cinematografia, autore e producer Tv di diversi speciali e reportage sul cinema e l’arte. Le sue interviste con grandi nomi della cultura (da Madonna a Mark Knopfler passando per Woody Allen, Jonathan Coe o Quentin Tarantino) lo hanno portato a collaborare con Sky Italia, Mediaset, il canale internazionale di news France 24 e The New York Times.