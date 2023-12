Sono 10,2 milioni gli italiani che leggono contenuti narrativi pubblicati sui social network o nelle piattaforme online di condivisione di storie. Di questi, circa il 15 per cento non legge libri: significa quindi che c’è un 3 per cento di popolazione che accede a contenuti narrativi, ma senza mai prendere in mano un libro, un ebook, o ascoltare un audiolibro.

I dati fanno parte del focus sulla lettura previsto nel programma professionale di Più libri più liberi, la Fiera nazionale della piccola e media editoria organizzata dall’Associazione Italiana Editori (Aie) e in programma alla Nuvola dell’Eur Roma al via domani fino al 10 dicembre. La manifestazione è presieduta da Annamaria Malato e diretta da Fabio Del Giudice. Il programma è a cura di Chiara Valerio.

Il tema scelto per questa edizione è Nomi Cose Città Animali.

Tantissimi gli ospiti italiani e internazionali che, nei cinque giorni della Fiera, parteciperanno a oltre 600 appuntamenti tra presentazioni, dibattiti e letture. Molti gli incontri della giornata inaugurale. La pretesa del comando è il libro nel quale le autrici Stefania Limiti e Sandra Bonsanti hanno voluto contestualizzare la questione nella nostra storia repubblicana, ricostruendo il significato del presidenzialismo con l’intervento di Roberto Scarpinato e la moderazione di Marco Lillo (ore 18.30, Sala Sirio). Edoardo Nesi, tornato al romanzo con un’opera vitale, comica e tragica, presenterà I lupi dentro, con Filippo Bologna (ore 18.30, Sala Antares). La blogger, conduttrice radiofonica e televisiva Daniela Collu che terrà una Lectio magistralis su Social-rivoluzione copernicana (ore 17.30, Sala Luna).

Per i più giovani già nella mattina le due Lectio magistralis molto attese: Stelle e altre stelle, con la scrittrice e divulgatrice scientifica Licia Troisi e l’astrofisica Ersilia Vaudo Scarpetta (ore 11.00, Auditorium) e a seguire quella tenuta dal filologo classico, grecista, storico e saggista Luciano Canfora sul tema Guerra e schiavi, nell’antichità (ore 12.30, Auditorium).

Scrittori che parlano di altri scrittori è una nuova formula proposta da Più libri più liberi, nata per conoscere meglio gli scrittori che amiamo attraverso la lente di altri scrittori, operazione che ci permetterà di scoprirne aspetti affascinanti. Si partirà con Mario Desiati che ci parlerà di Fleur Jaeggy e la scrittrice italo-ghanese Djarah Kan di Franzt Fanon e Joseph Conrad (ore 17.00, Sala Polaris).

Ad apertura del programma la tradizionale presentazione dei dati di mercato, in collaborazione con Nielsen BookScan. Il mercato del libro nel 2023: previsioni e confronti tra grandi e piccoli editori (ore 11.00, Sala Aldus vedrà confrontarsi sulla base dei numeri presentati da Giovanni Peresson (ufficio studi Aie), Lorenzo Armando, (presidente Gruppo Piccoli editori di Aie - Lexis), Isabella Ferretti (editrice di 66thand2nd), Enrico Selva Coddè (amministratore delegato Mondadori Libri). Modera Sabina Minardi (L’Espresso), apre i lavori il presidente di AIE Innocenzo Cipolletta.

Come attività connessa alla partecipazione dell’Italia a Francoforte 2024 e all’interno di un programma dove molti sono gli incontri dedicati all’internazionalizzazione, si discute di Promozione del libro, cosa conta davvero? Giornali, TV, Web, Fiere. - Destinazione Francoforte (ore 18.30, Spazio Rai). A confronto Mauro Mazza, commissario straordinario del Governo per l’Italia Ospite d’Onore, Juergen Boos, presidente della Fiera del Libro di Francoforte, Annamaria Malato, presidente di Più libri più liberi, Giorgio Zanchini, giornalista e saggista, Roberta Scorranese, Corriere della Sera. Presenta Loretta Cavaricci, Rai.

La lettura e la sua promozione sono un altro dei temi che saranno sviluppati: si parte con Di cosa parliamo quando parliamo di biblioteche scolastiche (ore 14, Sala Aldus), in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Al centro del dibattito le strutture scolastiche e l’iniziativa #ioleggoperché, partecipano Innocenzo Cipolletta (presidente Aie), Carmela Palumbo (capo dipartimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito), Giovanni Peresson (ufficio studi Aie), modera Piero Attanasio (responsabile rapporti istituzionali Aie).

L’innovazione tecnologica sarà un altro dei temi al centro del confronto nel programma professionale. Ne parlerà, tra gli altri, il Presidente della Commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera dei Deputati Federico Mollicone nell’incontro L’editoria e l’intelligenza artificiale tra riforma e futuro (ore 17.30, Sala Antares).

