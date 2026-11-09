Operazioni sospette e affari all’estero, faro dei pm sul fedelissimo di Crosetto

L’indagine sui fondi riservati dei servizi segreti si allarga alle consulenze della società Maticmind di Saladino date a Innocenzi Botti. Entrambi sono stati legati al ministro. Botti è socio della moglie del politico. Su di lui gli alert dell’antiriciclaggio su Dubai e Africa

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In procura a Roma c’è un fascicolo di indagine che rischia di trasformarsi in una questione assai spinosa per il governo. Non perché siano indagati suoi esponenti, ma perché le verifiche riguardano personaggi molto vicini al ministro della Difesa, Guido Crosetto. I fari puntati sulle attività del suo intimo amico Giancarlo Innocenzi Botti, infatti, si sono fatti sempre più intensi. E mirano a illuminare alcune strade che conducono ai suoi affari all’estero: Dubai, in particolare. Innocenzi Botti