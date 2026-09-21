Meloniani con i soldi (pubblici): premiata ditta Porro-Del Debbio

Il conduttore di Quarta Repubblica ha ottenuto 50mila euro da Enav e affidamenti da regione Lazio e Liguria. Il volto di Dritto e rovescio ha vinto un appalto da 100mila euro con Sport e Salute. Tutti enti legati alla destra

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Di sera presentatori e cantori del governo Meloni, di mattina imprenditori con società che prendono appalti anche con enti pubblici. Non mancano contratti per migliaia di euro. Da società, come Sport e Salute, alle autorità portuali, fino alle Regioni: tutti legati comunque alla medesima area politica venerata nei talk show di cui sono i mattatori. Porro e Del Debbio sono i volti più noti e influenti del melonismo televisivo. I megafoni mediatici della destra: in televisione, sui giornali. E ovv