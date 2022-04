Non si è mai parlato tanto di geopolitica come in questa fase, anche se spesso il termine viene usato solo come sinonimo di attualità internazionale. Ma cos’è davvero la geopolitica? E soprattutto, a cosa serve? Domande cruciali per evitare di leggere male situazioni complesse come la guerra in Ucraina e fare errori irrimediabili. Stefano Feltri ne discute con Manlio Graziano, professore di Geopolitica a Sciences Po e autore di Geopolitica - Orientarsi nel grande disordine internazionale (Il Mulino).

Appunti è un podcast del direttore di Domani Stefano Feltri che discute con esperti e protagonisti dell’attualità un grande tema del giorno. In quindici minuti, analisi in tempo reale per farsi un’opinione di quello di cui tutti parlano. Politica, economia, affari internazionali e tecnologia: tutto il mondo di Domani.

Manlio Graziano è scrittore e professore di Geopolitica a Scieces Po e alla Sorbona. Autore di diversi libri, tra cui Geopolitica – Orientarsi nel grande disordine internazionale e Geopolitica della paura – Come l’ansia sociale orienta le scelte politiche.

