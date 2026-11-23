Un concentrato di notizie, articoli e post, selezionati e commentati con ironia. Tutti i giorni feriali intorno alle 8 del mattino su Spotify e sulle altre principali piattaforme di podcast

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Antani è il nuovo podcast di Domani firmato da Luca Bottura, giornalista e autore satirico.

È una rassegna quotidiana di giornali e social: in pochi minuti un concentrato di notizie, articoli e post commentati con ironia.

Il titolo è un omaggio ad Amici miei di Mario Monicelli, l’autore definisce il podcast «un divertissement quotidiano sulle supercazzole altrui».

Esce nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, intorno alle 8 del mattino. Se l’appuntamento è fisso, la durata delle puntate sarà variabile, dureranno “quanto basta”, come il sale nelle ricette.

Si ascolta su Spotify e sulle altre principali piattaforme di podcast.

L’autore

Luca Bottura, bolognese, classe 1967. Già “altro direttore” del settimanale Cuore e di inserti satirici per i cosiddetti giornaloni, scrive seriamente di sciocchezze e ironicamente di temi serissimi. Per Rai 3 ha creato, insieme a Geppi Cucciari, i programmi Chesucc3de? e Splendida Cornice. Ha pubblicato Manifesto del partito impopolare (Einaudi), Buonisti un cazzo (Feltrinelli), Meno male che Silvio c’era (Baldini + Castoldi).

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