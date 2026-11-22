Il podcast di Luca Bottura è una rassegna quotidiana, nei giorni feriali, dello scibile, del pubblicato. Trattato in battuta o con la pretesa di dire cose decisive. L’elaborazione di materiale incoerente – giornali, social, tutto ciò che è sfuggito dalle dita o dalla voce di qualcuno – a caccia di persone che mi somiglino

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Quando il compagno Cottafavi, leader indiscusso di Rilegatura Democratica, mi ha chiesto di raccontare su Finzioni cosa sarebbe stato il mio nuovo podcast per Domani, ho pensato che, a una settimana circa dalla messa online, fosse finalmente giunto il momento di pensare a cosa metterci dentro.

Prima, avevo quasi solo il titolo.

Non che non sia, spesso, ormai quasi sempre, più che sufficiente. Esistono interi programmi di inchiesta, giornali che “noncielodicono”, estrusioni di interessi privati in atti d’ufficio (redazionale), basati esclusivamente sull’intestazione. Che spesso è un insulto, un gioco di parole greve, una rivelazione vera o presunta con un solo scopo: confermare – appunto – il titolo. Che tutto sormonta. E tutto nasconde, ottunde, confonde. Roba che un tempo era riservata al calciomercato, prima che il mercato principale diventasse quello della fuffa. E si vende benissimo, signora mia.

Una supercazzola

Se il titolo è Antani, va da sé, il contenuto avrebbe da essere una supercazzola. Un omaggio all’anarchia di Monicelli, e di Tognazzi. Al situazionismo che tempestò Amici miei di diamanti grezzi. Anche se il mio momento preferito, tarapio tapioco o no, resta Addio Titti, Tognazzi medesimo che cerca di sbarazzarsi dell’amante adolescente con un’ora di monologo sulla responsabilità e l’opportunità, e quella che lo congeda facendo strike del patriarcato e del paternalismo: «Addio merdaiolo: ci si vede domani al solito posto!»

Anche Antani ambisce a diventare “il solito posto”. Celiando seriamente, concionando a suon di sciocchezze. Un divertissement quotidiano sulle supercazzole altrui, di lessico e di contenuto, siano esercizi di stile o editoriali alla Umberto Ego, rifugio della parrocchietta o esaltazione dell’amichettismo. Che si somigliano assai, a seconda che il familismo sia destrorso o politicamente corretto. E talvolta si toccano, come in quella scena di Caterina va in città in cui l’intellettuale di Sinistra e lo storace di Destra se ne escono abbracciati dall’ufficio del preside dopo una lite tra le rispettive progenie. Ripromettendosi di rivedersi in qualche talk. E Castellitto muto, a lamentarsi delle conventicole.

Personalmente, questo pettinare i capelli ai calvi è ciò che faccio più o meno da sempre, un travestimento alla volta, Stanislao Moulinski di me stesso. Servitore di un padrone – parlare e scrivere, sostanzialmente quel che mi gira – anche quando mi capita di fare l’autore, di contribuire all’intelligenza altrui, alla personalità artistica di chi ne ha già da vendere. Una ricerca di perfezione per interposta persona che mi gratifica assai, dacché non bramo il posto di chi sta sul palco. Anzi: il talento altrui è come l’orizzonte di Galeano, e di Mattia Torre, e di Giorgio Tirabassi nei panni di Glauco. Non lo raggiungerò mai, ma mi aiuta a camminare. Proprio come l’utopia.

Debolezze in contatto

Quando giro per conto mio, quella benzina cinetica diventano la rabbia, l’indignazione, il sorriso con cui cerco di filtrare ciò che mi travolge. Ché senza una visione appunto di sbieco, sarei da tempo il Michael Douglas di me stesso. Un giorno di ordinaria follia, un AK47 in braccio. Senza rischi: sono bianco e non islamico, al massimo mi direbbero che sono pazzo, mica che è nella mia cultura.

Colgo l’obiezione: non hai ancora detto cosa sarà Antani. Semplificando, in modo che la capisca, chessò, Gasparri, una rassegna quotidiana, nei giorni feriali, dello scibile, del pubblicato. Trattato in battuta o con la pretesa di dire cose decisive. L’elaborazione di materiale incoerente – giornali, social, tutto ciò che è sfuggito dalle dita o dalla voce di qualcuno – a caccia di persone che mi somiglino. Per mettere in contatto un po’ di debolezze. Hai visto mai.

L’anno scorso di questi tempi evoluivo su un giornale di proprietà degli Elkann. Lo svendettero. Li presi in giro prima che le carte fossero firmate. Ho ancora le terga che bruciano. Però sono un tizio incredibilmente fortunato. In una lunga storia di porte spalancate, in uscita, di direttori che si complimentavano e poi mi chiedevano esattamente cosa scrivessi sul giornale che avevano appena ereditato, di guru della radiofonia che molto mi hanno dato e molto mi hanno tolto, ho sempre trovato un nuovo asilo, qualcuno che si prendesse a mano un fastidio come il sottoscritto, strano genere di giullare che, come tutti i portatori di satira, brama l’essere preso sul serio. Talvolta, persino, capita.

La casa di oggi (di carta, di byte) mi pare accogliente assai. E trovo quasi incredibile che mi paghino per dire la mia, ancorché mai abbastanza. Ché il mio obiettivo resta quello di abbattere il capitalismo una fattura alla volta. Trovo inspiegabile che mi si consegni una manciata di minuti a tasso variabile per indicare i tromboni di ogni ordine e grado cercando di non ammalarmi della stessa malattia. Ma ormai è andata. Come diceva quello: veniamo da lontano, andiamo lontano. Io mi contenterei di non scendere alla prossima.

Se vi va, ci sentiamo lunedì verso le 8.

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