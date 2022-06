Nel trentennale delle stragi di mafia scopriamo di sapere molto meno di quello che pensavamo. Enrico Deaglio ricostruisce il depistaggio iniziato subito dopo le morti di Falcone e Borsellino che ha nascosto la più terribile verità: non c’era uno stato che combatteva la mafia, ma una mafia che infiltrava lo stato e ne trovava protezione. Seguire la parabola e i misteri del boss Giuseppe Graviano costringe a prendere atto delle responsabilità delle istituzioni e della magistratura. Deaglio, che ha appena pubblicato per Feltrinelli “Qualcuno visse più a lungo”, ne discute con Stefano Feltri.

Enrico Deaglio è giornalista, scrittore e conduttore televisivo italiano. Si è laureato all'Università degli Studi di Torino in Medicina e chirurgia nel giugno 1971, e iniziò a lavorare come medico presso l'Ospedale Mauriziano Umberto I. A metà degli anni settanta ha iniziato l'attività giornalistica a Roma, presso il quotidiano Lotta Continua, di cui è stato direttore dal 1977 al 1982. Successivamente ha lavorato in numerose testate ed è stato direttore del quotidiano Reporter tra l'85 e l'86, ed in seguito collaboratore del quotidiano La Stampa di Torino.

