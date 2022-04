Quanto e cosa bisogna raccontare ai più piccoli di quello che sta succedendo? E che idea si fanno dell’attualità, se non hanno accesso ai social ma devono parlarne a scuola? Letizia Pezzali, scrittrice con un passato in banca d’investimenti, discute di questi temi nella sua rubrica Genitori e non solo su Domani e in questo podcast con Stefano Feltri.

Appunti è un podcast del direttore di Domani Stefano Feltri che discute con esperti e protagonisti dell’attualità un grande tema del giorno. In quindici minuti, analisi in tempo reale per farsi un’opinione di quello di cui tutti parlano. Politica, economia, affari internazionali e tecnologia: tutto il mondo di Domani.

Letizia Pezzali è una scrittrice. Il suo primo romanzo, L'età lirica (Baldini & Castoldi 2012), è stato finalista al Premio Calvino. Per Einaudi ha pubblicato Lealtà (2018) e Amare tutto (2020).

