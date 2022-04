I dati trimestrali sulla crescita del Pil non invitano all'ottimismo, mentre l'inflazione continua a ridurre il potere d'acquisto. Finora i mercati avevano come aspettativa quella di una guerra breve, gli ultimi sviluppi indicano che il conflitto durerà mesi, forse anni. Quali saranno le conseguenze sui prezzi dell'energia e sull'economia reale? Le mosse delle banche centrali, a cominciare dalla Fed, che effetto avranno? Stefano Feltri ne discute nell'appuntamento settimanale con l'economista Mario Seminerio, curatore di Phastidio.net e firma di Domani.

Appunti è un podcast del direttore di Domani Stefano Feltri che discute con esperti e protagonisti dell’attualità un grande tema del giorno. In quindici minuti, analisi in tempo reale per farsi un’opinione di quello di cui tutti parlano. Politica, economia, affari internazionali e tecnologia: tutto il mondo di Domani.

Mario Seminerio è nato a Milano, si è laureato all’Università Commerciale L. Bocconi di Milano. Da anni interviene come commentatore economico su radio, giornali e soprattutto il suo sito phastidio.net. Ha anche un podcast.

