Sarà verde o nera? Più sociale o austera? Democratica o autoritaria, aperta o chiusa? “EUnicorn. L’Europa come osiamo immaginarla” è un podcast che esce ogni mercoledì fino al voto di giugno. In ogni puntata Francesca De Benedetti, caposervizio Europa di Domani, affronta con un ospite un tema chiave europeo.

Il 2024 in Ue è l’anno delle elezioni, dell’estrema destra all’arrembaggio, dell’austerità della quale non ci liberiamo, dei diritti sotto scacco. Per come ce la stanno disegnando, l’Europa è in clima di guerra; ma intanto lascia sul campo tanti esclusi. Mentre Macron e von der Leyen parlano di riarmo, fuori dai riflettori ci sono povertà, precariato e diritti negati.

C’è quella frase che ritorna sempre: “Ce lo chiede l’Europa”. Ma noi, all’Europa, che cosa chiediamo?

