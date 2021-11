La quinta puntata del primo podcast di Domani, “Generazione Covid”, è dedicata ai giovani italiani che vivono e lavorano all’estero, anche in contesti cool come la Silicon Valley: perché si sono trasferiti, cosa hanno trovato di meglio fuori rispetto all’Italia e a quali condizioni sarebbero disposti a tornare. Con un occhio al progetto Erasmus, duramente colpito dall’ultimo accordo sulla Brexit

Domani presenta il suo primo podcast realizzato con il contributo di Banca Etica: Generazione Covid, sette puntate realizzate da Luigi Lupo e Ilaria Potenza per raccontare le conseguenze della pandemia nella vita dei nati all’interno della rivoluzione digitale e in bilico tra precarietà e sguardo innovativo. Per riascoltare gli altri episodi, man mano che verranno pubblicati, potete consultare questa pagina.

Raccontiamo le storie dei giovani italiani che vivono e lavorano all’estero, anche in contesti cool come la Silicon Valley: perché si sono trasferiti, cosa hanno trovato di meglio fuori rispetto all’Italia e a quali condizioni sarebbero disposti a tornare. E, invece, a 33 anni dalla nascita del progetto e nel pieno di una pandemia, come se la passa il programma Erasmus, duramente colpito dall’ultimo accordo sulla Brexit?

Montaggio audio, sonorizzazione e sigla: Stefano Tumiati.

Voce sigla: Lorenzo Dardano.

Voiceover: Luisa Vernelli e Francesca Melis.

