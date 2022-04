La sintesi drastica fatta dal premier Mario Draghi nella sua conferenza stampa è questa: «Preferite la pace o i condizionatori accesi d’estate?». Finalmente diventa esplicito il nesso tra le nostre scelte di politica energetica e quelle di politica estera. Ridurre i consumi è possibile, con soluzioni che rendono la transizione ecologica più rapida: dalle comunità energetiche alle pompe di calore al divieto di allacciare le nuove costruzioni al gas. Stefano Feltri ne discute con Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente e firma di Domani.

Appunti è un podcast del direttore di Domani Stefano Feltri che discute con esperti e protagonisti dell’attualità un grande tema del giorno. In quindici minuti, analisi in tempo reale per farsi un'opinione di quello di cui tutti parlano. Politica, economia, affari internazionali e tecnologia: tutto il mondo di Domani.

Edoardo Zanchini è vicepresidente nazionale di Legambiente dal 2011. Dal 1999 è responsabile nazionale dei settori energia, trasporti e urbanistica. Dopo la Laurea in Architettura all’Università di Roma “La Sapienza” e il Dottorato di ricerca in urbanistica, ha insegnato nelle Università di Roma e Pescara.

