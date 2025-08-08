È online la quarta puntata della seconda stagione di Per questi motivi – il podcast di Domani che racconta i processi che hanno cambiato la storia sociale italiana.

In questo episodio si torna indietro negli anni Novanta, quando sul settimanale Famiglia Cristiana viene pubblicata la lettera di un fedele molto particolare: è un calciatore e confessa di essersi venduto una partita importantissima, di aver falsato il campionato. La lettera, anonima, è una bomba che scoppia la prima domenica di campionato, dopo che il Milan aveva vinto quello precedente proprio all’ultima partita. In meno di 24 ore, tre procure aprono un fascicolo. Anche la giustizia sportiva si mette in moto. Cosa accadrà?

Tutte le puntate

© Riproduzione riservata