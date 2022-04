Da manager d'azienda, durante il lockdown Pierluca Mariti decide di raccontarsi su Instagram e diventa noto come Piuttosto che: come si costruisce una community partecipe e attiva come la sua? Qual è il rapporto tra vita vissuta e vita raccontata sui social? Quante volte alla settimana bisogna innaffiare le piante d'appartamento? Stefano Feltri cerca risposte a queste e altre fondamentali domande con Pierluca "Piuttosto che" Mariti, classe 1989, manager, artista, influencer e firma di Domani.

Appunti è un podcast del direttore di Domani Stefano Feltri che discute con esperti e protagonisti dell’attualità un grande tema del giorno. In quindici minuti, analisi in tempo reale per farsi un'opinione di quello di cui tutti parlano. Politica, economia, affari internazionali e tecnologia: tutto il mondo di Domani.

Pierluca Mariti, classe 1989, fin da bambino ha mostrato una certa predisposizione alla creatività e all’ironia. Da raccontastorie e conduttore su vhs, è diventato poi giurista e manager di impresa. Il suo profilo Instagram è un mix di balli amatoriali, ricette finite male, parodie e poste del cuore che non risolvono problemi: insomma, la ricetta del buonumore.

