Dalla pandemia usciremo migliori, dicevamo. Non è successo, ma di sicuro Edoardo Ferrario ne è uscito podcaster: di lavoro si definisce stand up comedian, che in italiano si traduce solo in modo imperfetto con “comico”. Tv, Youtube, Netflix, ora podcast: Edoardo Ferrario è il protagonista di una generazione che usa la comicità per raccontare il mondo reale, senza l'obbligo di occuparsi sempre di politica. Qui parla di podcast e di tutto il resto con Stefano Feltri.

Appunti è un podcast del direttore di Domani Stefano Feltri che discute con esperti e protagonisti dell’attualità un grande tema del giorno. In quindici minuti, analisi in tempo reale per farsi un’opinione di quello di cui tutti parlano. Politica, economia, affari internazionali e tecnologia: tutto il mondo di Domani.

Edoardo Ferrario nasce a Roma nel 1987 ed è comico, imitatore e personaggio televisivo. Nel 2013 porta in scena Temi Caldi, il suo primo spettacolo di stand up comedy, sbarcato poi anche su Netflix. Nel 2014 è ideatore, autore e interprete di Esami – La serie, che viene premiata come miglior webserie italiana al Taormina Film Fest e al Roma Web Fest. Da marzo del 2016 fa parte del cast di Quelli che il calcio su Rai2 e della Gialappa’s band e si esibisce nel suo nuovo spettacolo di stand up comedy Edoardo Ferrario Show. È autore del podcast Cachemire.

