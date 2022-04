La retorica della Resistenza ha cancellato tutte le forme di un fenomeno corale e complesso che continua a essere studiato e che, come dimostrano le polemiche sulle forniture di armi agli ucraini, non è mai davvero relegato nel passato.

Stefano Feltri discute con Daniele Susini di come si studia e si racconta la Resistenza, ora che i partigiani stanno morendo.

Daniele Susini è storico e firma di Domani. Direttore del Museo Linea Gotica Orientale di Montescudo Monte Colombo. È autore di La resistenza ebraica in Europa - Storie e percorsi, Donzelli Editore.

