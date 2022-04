L'uomo più ricco del mondo si compra il social network più influente, pieno di politici e giornalisti, che promette di rendere più libero, cioè senza censure neppure agli estremisti di destra (o a Donald Trump).

Ci dobbiamo preoccupare o è una evoluzione positiva per il dibattito online? Esistono alternative? Facebook è pieno di boomer, Instagram è consegnato a influencer e pubblicità, su TikTok ci sono milioni di utenti passivi, Twitter, invece, diventa il giocattolo di un miliardario. I social iniziano a morire? Stefano Feltri ne discute con Andrea Daniele Signorelli, firma di Domani.

Appunti è un podcast del direttore di Domani Stefano Feltri che discute con esperti e protagonisti dell’attualità un grande tema del giorno. In quindici minuti, analisi in tempo reale per farsi un’opinione di quello di cui tutti parlano. Politica, economia, affari internazionali e tecnologia: tutto il mondo di Domani.

Andrea Daniele Signorelli è giornalista, milanese, classe 1982. Scrive di nuove tecnologie, politica e società. Nel 2021 ha pubblicato Technosapiens, come l’essere umano si trasforma in macchina per D Editore.

© Riproduzione riservata