L'invasione dell'Ucraina sta riscrivendo la globalizzazione con effetti che si vedranno nei prossimi mesi: mancheranno molti raccolti ucraini, i prezzi alle stelle dei fertilizzanti aumenteranno i costi e ridurranno la produzione. Per le filiere agricole italiane c'è un problema di resistere allo shock, per molti paesi emergenti rischia di essere una questione di sopravvivenza. Stefano Feltri ne discute con Maurizio Martina, più volte ministro dell'Agricoltura, ex segretario del Partito Democratico da marzo a novembre 2018 e oggi vicedirettore generale della Fao, l'agenzia dell'Onu che si occupa di cibo e agricoltura.

Appunti è un podcast del direttore di Domani Stefano Feltri che discute con esperti e protagonisti dell’attualità un grande tema del giorno. In quindici minuti, analisi in tempo reale per farsi un'opinione di quello di cui tutti parlano. Politica, economia, affari internazionali e tecnologia: tutto il mondo di Domani.

© Riproduzione riservata