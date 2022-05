I fumetti possono anche diventare un lavoro, ma ci vuole del metodo. Dopo aver scritto tutte le principali testate del fumetto seriale italiano - da Topolino a Tex a Dylan Dog a Diabolik - Tito Faraci trasforma la sua esperienza in un manuale di sceneggiatura (appena uscito da Feltrinelli) che è anche una guida alle logiche di un medium ormai diventato di massa. Come si scrive un soggetto? Come si spiega a un disegnatore una sequenza? Come proporsi alle case editrici? Tito Faraci ne discute con Stefano Feltri.

Appunti è un podcast del direttore di Domani Stefano Feltri che discute con esperti e protagonisti dell’attualità un grande tema del giorno. In quindici minuti, analisi in tempo reale per farsi un’opinione di quello di cui tutti parlano. Politica, economia, affari internazionali e tecnologia: tutto il mondo di Domani.

Tito Faraci è stato autore di varie storie per Topolino, PKNA, Dylan Dog, Martin Mystère, Zagor, Lupo Alberto, Diabolik, Nick Raider e Magico Vento, nonché dell'Uomo Ragno, di Devil e Capitan America. È stato uno dei primi narratori italiani a confrontarsi con i comic statunitensi (Marvel Comics nello specifico).

