È finito dopo circa ottanta minuti l’incontro tra i due leader, che si sono chiariti dopo gli scontri della settimana scorsa. In una nota congiunta parlano di «clima di massima collaborazione». Per la prima volta è stato il Cavaliere ad andare a via della Scrofa

L’incontro che dovrebbe siglare la pace tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi si è svolto a via della Scrofa, nella storica sede che fu del Movimento Sociale, poi di Alleanza nazionale e ora di Fratelli d’Italia. Il Cavaliere è arrivato in una berlina nera che lo ha portato fino a dentro il portone, dove ad accoglierlo gli è andata incontro la premier in pectore.

È stato un faccia a faccia, dove erano presenti solo Meloni e Berlusconi, ed è durato circa 80 minuti.

Alla fine, proprio come ipotizzato dai vari segnali di distensione di giornata, tutto si è concluso con una stringata nota congiunta che ha parlato di «clima di massima collaborazione, il centrodestra si presenterà unito alle consultazioni. Al lavoro per dare all'Italia un governo forte e coeso».

Nessuna indicazione sui ministeri ottenuti da Forza Italia – che vorrebbe per sè Giustizia e Sviluppo economico – nè se i senatori ribelli che non hanno votato per La Russa entreranno nell’esecutivo. Superata già in giornata, invece, la polemica su Licia Ronzulli, che ha fatto un passo indietro con una nota molto chiara, spinta anche dalle pressioni di buona parte del gruppo parlamentare di FI e dei figli del Cavaliere.

L’evento di un incontro in una sede di partito è più unico che raro nella storia del centrodestra: Berlusconi, infatti, ha sempre ricevuto gli alleati in casa propria durante pranzi di cui veniva divulgato con puntiglio anche il menù. Prima ad Arcore, poi a palazzo Grazioli e oggi villa Grande, la nuova residenza romana del leader azzurro.

Questa è la prima volta che Berlusconi varca la soglia di via della Scrofa in veste di politico (ci andò una volta sola, alla fine degli anni Ottanta, da imprenditore, per parlare con Gianfranco Fini).

Oggi, invece, va a un vertice invece di essere il padrone di casa e già questo basta a segnare un momento di passaggio cruciale, anche plastico. Anche questo è il simbolo di una vittoria di Meloni, che proprio nelle settimane che hanno preceduto le elezioni si era lamentata dei vertici organizzati a pranzo nella villa di Berlusconi, che poco si adattavano al suo stile politico.

Ora è riuscita a riportare, anche dal punto di vista dei luoghi, la politica dentro la sede di un partito. Il suo.

© Riproduzione riservata