Il governo ha deciso di sospendere i lavori sulla commissione di Inchiesta sul caso Emanuela Orlandi, che si ripromette di indagare sul mistero della sparizione della cittadina vaticana avvenuto nel 1983. A quarant’anni da allora l’esecutivo si preoccupa per l’avvio dei lavori e ha chiesto al presidente della commissione Affari costituzionali, Nazario Pagano, di sospendere l’esame del disegno di legge istitutivo della bicamerale per «ulteriori approfondimenti». Di che cosa si tratti però non è dato sapere.

Dietro la scelta a quanto risulta ai parlamentari ci sarebbe il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, fortemente legato agli ambienti cattolici. Mantovano in passato ha presieduto la fondazione pontificia “Aiuto alla chiesa che soffre”, che si occupa di dare sostegno ai cattolici perseguitati. Un legame di cui non fa mistero, visto che ancora oggi dispensa solidarietà alla sua vecchia associazione con note ufficiali di Palazzo Chigi.

Il caso

In vista dei 40 anni dalla sparizione di Emanuela Orlandi il prossimo 22 giugno, e dopo il dibattuto documentario su Netflix pubblicato nel 2022, il caso mai risolto è tornato al centro dell’attenzione.

Le piste che si sono susseguite nel tempo sono state le più svariate, dal rapimento a opera della Banda della Magliana per ricattare il Vaticano, al legame con una storia di pedofilia che come raccontato da un ex sodale della banda arriverebbe a coinvolgerebbe anche il papa santo Giovanni Paolo II.

A gennaio, per la prima volta in assoluto, il Vaticano ha deciso di aprire un’inchiesta sulla sparizione dell’allora quindicenne. Una decisione che, come molti commentatori hanno notato, è arrivata a pochi giorni dalla morte del papa emerito Benedetto XVI. La famiglia, seguita dall’avvocata Laura Sgrò, aveva presentato un esposto alla procura vaticana nel 2019. Il promotore di giustizia Alessandro Diddi si è mosso a quasi quattro anni da allora, non prima che papa Francesco desse il suo via libera.

Lo stato

L’avvocata, insieme al fratello di Emanuela, Pietro Orlandi, ha chiesto più volte che anche lo stato italiano agisca in maniera indipendente, per dare forza a un’indagine che, viste le forze ridotte del Vaticano, e dopo tutti questi anni dai fatti, rischierebbe di finire ancora una volta nel nulla.

Le proposte in parlamento sono state presentate dal deputato Pd, Roberto Morassut e dal pentastellato Francesco Silvestri già alla fine dell’anno scorso, per la pubblicazione dei testi ci sono volute settimane, e la commissione Affari Costituzionali ha cominciato a lavorarci da febbraio. Da allora però tutto sembrava procedere, e i parlamentari erano concordi nell’esaminare i fatti insieme al caso di sparizione di un’altra ragazza nel medesimo periodo, Mirella Gregori. Il provvedimento dovrebbe arrivare in Aula per l’approvazione a marzo e oggi sarebbe dovuto partire il voto degli emendamenti.

Le ipotesi che circolano in ambienti parlamentari è che dietro la scelta di rinviare ci sia direttamente il Vaticano. Mantovano non ha fatto mai mistero del suo passato, e che il legame con gli ambienti pontifici sia ancora forte lo dimostra la nota di sabato scorso: «Palazzo Chigi aderisce all’iniziativa della Fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre volta a commemorare il primo anniversario dell’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa. Le luci della facciata di Palazzo Chigi resteranno spente dalle ore 20:00 della giornata odierna alle ore 1:00 di domani 26 febbraio».

Morassut chiede spiegazioni: «L’iniziativa è sorprendente, perché l'iter era già stato condiviso da tutti i gruppi parlamentari e gli stessi presidenti di Camera e Senato (dunque Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, ndr) avevano assicurato alle famiglie la massima celerità, cosa che effettivamente è avvenuta. Chiediamo all'esecutivo il motivo di questa decisione». Dello stesso tenore l’intervento di Silvestri: «Il governo non si nasconda e spieghi con urgenza quanto sta accedendo. Farlo è un suo dovere».

