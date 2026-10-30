Operazione Covid: la commissione farsa che salva gli amici del governo

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Non si può indagare il governo dell’epoca e lasciare ai margini le regioni, che amministrano la sanità. Eppure, gli emendamenti per includerne esplicitamente l'operato sono stati respinti. È il peccato originale di una Commissione con un punto cieco proprio dove la pandemia ha colpito più duramente: la Lombardia. Meloni e il suo partito hanno puntato sull’organismo per colpire gli avversari