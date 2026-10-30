Operazione Covid: la commissione farsa che salva gli amici del governo

Non si può indagare il governo dell’epoca e lasciare ai margini le regioni, che amministrano la sanità. Eppure, gli emendamenti per includerne esplicitamente l'operato sono stati respinti. È il peccato originale di una Commissione con un punto cieco proprio dove la pandemia ha colpito più duramente: la Lombardia. Meloni e il suo partito hanno puntato sull’organismo per colpire gli avversari
«L'unico obiettivo di questa Commissione è apparso, troppo spesso, quello di colpire malamente i propri avversari politici». Le parole pronunciate da Roberto Speranza lunedì scorso hanno infiammato la Commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid. L'ex ministro della salute denuncia una resa dei conti politica e aperture al negazionismo. La maggioranza lo accusa di autoassoluzione. Ma la domanda è un'altra: questa Commissione cerca la verità o soltanto le responsabilità degli avversari? Non s