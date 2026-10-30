Regolare i conti

Operazione Covid: la commissione farsa che salva gli amici del governo

Francesca Nava
Francesca Nava
Francesca Nava
30 ottobre 2026 • 07:00
Segui Domani su Google

Non si può indagare il governo dell’epoca e lasciare ai margini le regioni, che amministrano la sanità. Eppure, gli emendamenti per includerne esplicitamente l'operato sono stati respinti. È il peccato originale di una Commissione con un punto cieco proprio dove la pandemia ha colpito più duramente: la Lombardia. Meloni e il suo partito hanno puntato sull’organismo per colpire gli avversari

«L'unico obiettivo di questa Commissione è apparso, troppo spesso, quello di colpire malamente i propri avversari politici». Le parole pronunciate da Roberto Speranza lunedì scorso hanno infiammato la Commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid. L'ex ministro della salute denuncia una resa dei conti politica e aperture al negazionismo. La maggioranza lo accusa di autoassoluzione. Ma la domanda è un'altra: questa Commissione cerca la verità o soltanto le responsabilità degli avversari? Non s

Francesca Nava
Francesca Nava
Francesca Nava

Nata e cresciuta a Bergamo, giornalista e documentarista, inviata di Presa Diretta (Rai3) è autrice di inchieste televisive sul mondo della sanità, dell’immigrazione e della radicalizzazione terroristica. Ha vissuto a lungo in Messico, in Argentina, nel Regno Unito e in Russia. Ha vinto il XX Premio giornalistico televisivo Ilaria Alpi con l’inchiesta Occhio al Farmaco per il programma Piazzapulita. Ha diretto e co-prodotto il documentario L’altro Messico. Il subcomandante Marcos è tornato (2007) e ha ideato e co-diretto il docufilm sulla repressione del governo turco Terroriste. Zehra e le altre (Creative Nomads Production). Ha scritto il libro Il focolaio. Da Bergamo al contagio nazionale (Laterza, 2020). Ha lavorato come inviata per La7, Mediaset, Sky TG24, Euronews e Rai3.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE