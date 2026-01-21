false false

Tra proteste degli agricoltori e intenso dibattito politico, gli europarlamentari hanno scelto di prendere tempo sull’accordo di libero scambio Ue-Mercosur, con soddisfazione di chi al trattato si oppone: adesso, prima di un via libera o meno dell’Europarlamento, bisognerà aspettare il parere della Corte di giustizia.

Oggi infatti, nella seduta in corso a Strasburgo, l’emiciclo ha deciso – con 334 voti a favore, 324 contrari e 11 astenuti – di approvare una risoluzione con la quale concorda di chiedere un parere alla Corte.

La risoluzione, calendarizzata dalla Sinistra europea, gruppo nel quale siedono anche i 5 Stelle attivi contro il Mercosur, e la cui proposta è stata sostenuta da 145 eurodeputati di 5 diversi gruppi politici, esprime una serie di preoccupazioni – tra le quali quella dell’effettivo rispetto del principio di precauzione europeo – e conclude incaricando «la sua presidente di prendere rapidamente le misure necessarie per ottenere il parere della Corte di giustizia».

L’accordo è stato pubblicamente contestato da un pugno di paesi, in testa ai quali la Francia, mentre il governo Meloni, dopo aver tergiversato nell’ultimo Consiglio europeo, ha infine dato il suo via libera.

Ora il Parlamento europeo – pur continuando i lavori sul tema – è tenuto ad attendere che la Corte si esprima prima di poter approvare o respingere l’accordo. Fonti dell’Europarlamento spiegano che la Commissione europea ha il potere di far comunque entrare in vigore l’accordo commerciale in via temporanea.

