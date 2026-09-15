«Con la Russia che intensifica la sua aggressione contro l’Ucraina, tale prontezza è vitale per la nostra regione», ha detto il presidente Gitanas Nauseda, affermando che «assieme agli alleati Nato, la Lituania difenderà il suo spazio aereo»

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Nella notte un caccia della Nato ha abbattuto un drone entrato nello spazio aereo della Lituania, ha annunciato il presidente lituana Gitanas Nauseda.

«Un drone che era appena entrato nello spazio aereo lituano è stato distrutto da aerei da combattimento della Nato», ha scritto su X. «Con la Russia che intensifica la sua aggressione contro l’Ucraina, tale prontezza è vitale per la nostra regione», ha continuato, affermando che «assieme agli alleati Nato, la Lituania difenderà il suo spazio aereo».

La difesa aerea è stata assicurata da caccia italiani, che «verso le 00.20» «sono decollati da Siauliai» e lo hanno abbattuto, hanno fatto sapere le forze armate lituane, ringraziando gli alleati. «I detriti sono stati rinvenuti – hanno aggiunto – e il sito è stato messo in sicurezza».

A Estonia, Lettonia e Lituania, che non dispongono di proprie forze aeree da combattimento, sono gli alleati della Nato a garantire a rotazione la sorveglianza dei cieli. Attualmente l’Italia ha schierato quattro caccia Eurofighter F-2000 della Task Force Air “Baltic Thunder III” dell’Aeronautica Militare e oltre duecento militari nella base aerea di Siauliai, nell’ambito della missione. In Estonia, invece, è la Turchia ad aver schierato cinque caccia F-16 e circa 80 militari nella base di Amari.

A quanto l’Ansa apprende da fonti Nato, che hanno avviato gli accertamenti, il drone è di sospetta provenienza russa, ma si attende conferma dagli accertamenti delle autorità lituane e dell’Alleanza.

Crosetto: «Presenza fondamentale»

Una presenza, quella sul fianco Est, «fondamentale», ha commentato su X il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto. «Gli equipaggi italiani hanno intercettato il velivolo senza pilota, neutralizzandolo nel rispetto delle procedure operative previste dall’Alleanza», ha spiegato, ricordando che si tratta del secondo episodio, nell’arco di un mese, che vede coinvolti velivoli italiani.

«È anche per episodi come questo – scrive il capo della Difesa – che la presenza dei nostri militari sul Fianco Est è fondamentale, a garanzia della sicurezza collettiva». Crosetto oggi, 15 settembre, farà visita ai contingenti italiani in missione sul Fianco Est, con tappe in Polonia, Lettonia e Lituania.

Nuove tensioni Russia-Nato

Una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, al largo della costa della Danimarca, mancando di poco il velivolo. Lo ha reso noto in un comunicato l’esercito del Paese nordico, membro della Nato, riporta il Copenhagen Post.

L’elicottero stava volando in una missione di routine, per fotografare la nave russa, ha aggiunto il Comando della Difesa danese. Copenaghen, ha preannunciato il ministro della Difesa Jeppe Bruus, convocherà l’ambasciatore russo per discutere dell’incidente.

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