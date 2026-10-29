La presidente della Banca centrale europea ha deciso di fare un passo indietro: «È stata una fonte di grande orgoglio servire questa istituzione. Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto in questo percorso durante gli ultimi sette anni»

false false

L’annuncio è arrivato dal presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa. «Sono stato informato da Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, della sua intenzione di dimettersi dal suo ruolo il 7 febbraio 2027. Riconosco rispettosamente la sua decisione». Poche parole per comunicare che la politica e banchiera francese ha deciso di lasciare la Bce, che guida da fine 2019.

La stessa Lagarde ha pubblicato un video sui social: «Ho appena informato i miei colleghi che mi dimetterò dalla carica di Presidente della Bce il 7 febbraio 2027. È stata una fonte di grande orgoglio servire questa istituzione. Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto in questo percorso durante gli ultimi sette anni».

Il successore

«Il Consiglio direttivo ha ringraziato calorosamente la presidente Lagarde, tributandole una lunga standing ovation», si legge nel comunicato della Bce dopo l’annuncio delle dimissioni. Poi la specifica: «Il successore sarà nominato dal Consiglio europeo, in seguito alla procedura di designazione prevista dall’articolo 283 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea».

© Riproduzione riservata