Dopo le decisioni in Europa e Usa

Inflazione, l’indipendenza delle banche centrali è sacrosanta. Ma non vuol dire splendido isolamento

Francesco Saraceno
Francesco Saraceno
Francesco Saracenoeconomista
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19 settembre 2026 • 18:20

L’aumento dei tassi della Fed ha mostrato che l’indipendenza delle banche centrali oggi è ancora garantita. Ma questo non vuol dire che esse debbano essere le sole depositarie del contrasto all’inflazione

Dopo la Bce la settimana scorsa, mercoledì la Fed americana ha deciso di aumentare i tassi di interesse per far fronte all’inflazione che, al 3,4 per cento in agosto e attesa in aumento, è secondo il Chairman Kevin Warsh «troppo alta da troppo tempo». Se l’aumento era ampiamente atteso, la notizia è che la decisione è stata presa all’unanimità dai membri del comitato per la politica monetaria, che non si sono curati delle pressioni di Donald Trump, che voleva tassi più bassi per sostenere la cre

Francesco Saraceno
Francesco Saraceno
Francesco Saracenoeconomista

Professore di macroe­conomia internazionale ed europea a Sciences Po e alla Luiss. È vicedirettore dell’OFCE, l’os­servatorio francese di congiunture economi­che, e membro del comitato scientifico della Luiss Institute for European Policy and Analysis. Ha pubblicato Oltre le banche centrali, Inflazione, disuguaglianza e Politica economica (Luiss University Press, 2023) La scienza inutile. Tutto quello che non abbiamo voluto imparare dall’economia (Luiss University Press, 2018) e La Riconquista. Perché abbiamo perso l’Europa e come possiamo riprendercela (Luiss University Press, 2020). Twitter: @fsaraceno 

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