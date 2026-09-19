Inflazione, l’indipendenza delle banche centrali è sacrosanta. Ma non vuol dire splendido isolamento

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Dopo la Bce la settimana scorsa, mercoledì la Fed americana ha deciso di aumentare i tassi di interesse per far fronte all’inflazione che, al 3,4 per cento in agosto e attesa in aumento, è secondo il Chairman Kevin Warsh «troppo alta da troppo tempo». Se l’aumento era ampiamente atteso, la notizia è che la decisione è stata presa all’unanimità dai membri del comitato per la politica monetaria, che non si sono curati delle pressioni di Donald Trump, che voleva tassi più bassi per sostenere la cre