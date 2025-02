L’iniziativa del presidente francese per rientrare nella partita mentre si parla della possibilità di un incontro tra Trump e Putin in Arabia Saudita. L’inviato speciale statunitense: «L’Europa non è prevista al tavolo»

Il presidente francese, Emmanuel Macron, vuole convocare a Parigi un vertice a livello di capi di Stato e di governo europei, sul sostegno all'Ucraina. Lo ha riferito alla stampa, a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, il ministro degli Esteri polacco, Radosaw Sikorski. Secondo il capo della diplomazia di Varsavia, il vertice sarebbe previsto per domani. «È un'ipotesi di riunione in formato Quintetto e potrebbe essere lunedì», ha detto poi il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ai giornalisti.

È la risposta di Macron all’accelerazione delle trattative per una tregua in Ucraina impressa dal presidente Usa Donald Trump. Un incontro con Vladimir Putin potrebbe tenersi entro la fine del mese in Arabia Saudita, secondo Reuters. La settimana prossima funzionari di Stati Uniti e Russia si incontreranno nel Paese arabo per preparare il terreno di un possibile vertice.

Dunque colloqui Usa-Russia senza coinvolgere l’Unione europea? Pare proprio che sia così, a sentire l’inviato speciale di Donald Trump per l'Ucraina Keith Kellogg. Alla domanda se l'Europa sarebbe stata presente ai colloqui programmati Kellogg ha risposto di appartenere alla «scuola del realismo e che ciò non accadrà», come riporta il Guardian. «Potrebbe essere come il gesso sulla lavagna, potrebbe irritare un po', ma sono molto onesto», ha detto alla conferenza di Monaco: «Ai miei amici europei, dico: entrate nel dibattito, non lamentandovi del fatto che potreste sì o no essere al tavolo, ma proponendo idee, aumentando la spesa militare».

