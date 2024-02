«Mi sembra doveroso dire alcune parole. Per molti anni in Polonia sono state dirette parole vergognose contro molte persone, semplicemente perché hanno deciso di autodeterminarsi per ciò che sono e per chi amano. Le persone Lgbt+ non sono un’ideologia, ma persone. Nello specifico hanno nomi, facce, famiglia e amici. Tutte queste persone dovrebbero sentire la parola scusa, prima o poi. Qui è dove io mi scuso». Sono queste le importanti parole pronunciate dal conduttore polacco Wojciech Szeląg prima di intervistare i due attivisti Lgbt+, Maya Heban e Bart Staszewski, che si sono detti molto commossi dal gesto, salutato come un passo di riconciliazione tra la comunità Lgbt+ e la società polacca.

Il presentatore è stato assunto al canale di news TVP Info dopo che si è verificato un cambio di direzione radicale nella televisione pubblica polacca, in conformità con il nuovo volto, più liberale, che il paese sta assumendo dopo la vittoria di Donald Tusk alle elezioni. Il nuovo premier già nella campagna elettorale aveva annunciato la volontà di riformare la televisione e in generale il sistema mediatico polacco. Che negli anni di governo del partito di estrema destra Diritto e Giustizia (PiS) era diventato uno dei principali mezzi di propaganda di idee conservatrici e nazionaliste.

