Il bilancio complessivo della tragedia aggiornato dalla autorità elvetiche è di 121 feriti, di cui 5 non identificati e di 40 deceduti di cui 4 identificati

false false

Identificate le prime quattro vittime della strage di Capodanno al bar Le Constellation di Crans-Montana, nel Canton Vallese, in Svizzera. Questa mattina la polizia vallesana ha comunicato di aver identificato quattro corpi: si tratta di due donne svizzere, di 21 e 16 anni, e di due uomini svizzeri, di 18 e 16 anni.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato che tra i corpi identificati «non ci sono italiani». «Aspettiamo di avere conferme su eventuali vittime italiane, cosa da non escludere», ha aggiunto il ministro durante un collegamento al Tg2.

Secondo l'ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado le operazioni di identificazione dovrebbero concludersi in larga parte tra oggi e domani, «mentre l'identificazione di alcune vittime richiederà più tempo», ha precisato il diplomatico.

L’ambasciatore ha anche aggiornato il dato dei feriti italiani che salgono ora a 14. Al Niguarda è arrivato l'ottavo ferito italiano, una 15enne che faceva parte di un gruppo di quattro ragazzi del liceo Virgilio di Milano.

Al momento i due proprietari del bar dove si è sviluppato il devastante rogo non sono indagati. Beatrice Pilloud, procuratrice generale del Cantone Vallese, conferma la presenza di una uscita di sicurezza nel locale. «I proprietari sono stati sentiti come persone informate sui fatti, attualmente sono considerate innocenti», precisa.

Il bilancio complessivo della tragedia aggiornato dalla autorità elvetiche è di 121 feriti, di cui 5 non identificati e di 40 deceduti di cui 4 identificati e già restituiti alle famiglie.

© Riproduzione riservata