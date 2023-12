Questa è la storia di un leader che voleva riunire tutte le destre d’Europa e che non è riuscito a radunare neppure la propria.

La Fortezza da Basso di Firenze – dove Matteo Salvini ha chiamato all’appello tutti i suoi alleati europei di Identità e democrazia – tra defezioni e smacchi si sta trasformando in un arroccamento difensivo. I big della formazione sovranista – come Marine Le Pen, che manda a Firenze solo il suo delfino, o Geert Wilders, vincitore delle elezioni olandesi in cerca di governo - si limitano a spedire un saluto in video, c’è chi rinuncia all’ultimo, e chi si barcamena tra meloniani e leghisti.

Il piano (dimezzato) di Salvini

«La Lega non governerà mai coi socialisti, e tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen, io non ho dubbi», dice ai cronisti Matteo Salvini a margine dell’evento fiorentino. Ce l’ha «con l’inciucio di cui parla il commissario Gentiloni» e insiste sull’idea di un’alleanza orientata a destra: «Non posso costringere nessuno, ma i popolari dovrebbero scegliere...». Traducendo dal salvinese, il leader leghista rievoca il sogno di una coalizione orientata a destra. Con le europee si ripresenta così quel fantasma dell’alleanza fra destre che già nel 2021 proprio la sua alleata di governo Giorgia Meloni fece naufragare. Mentre Fratelli d’Italia, che partecipa con ruolo di leadership ai Conservatori europei, rivendica come criterio distintivo di esser ben digerita dai Popolari europei, i sovranisti di Identità e democrazia – e Matteo Salvini in primis – prendono a strattoni l’alleata meloniana. Puntano a entrare nel club, e fanno campagna elettorale evocando una maggioranza alternativa a quella tradizionale tra popolari e socialisti.

Assenze e debolezze

Se Salvini vuole spostare il baricentro, dovrà quantomeno riuscire a tenersi stretti i suoi alleati. Eppure Firenze, che è la concretizzazione del grande appuntamento fra destre europee evocato da mesi, sconta più assenze celebri che celebri presenze. «Sì, è stata una scelta precisa, quella di Marine Le Pen», spiega Jordan Bardella, il delfino di Le Pen, presidente del Rassemblement National e capolista alle europee. «Ci saranno altre occasioni per tornare in Italia, Marine è stata da poco dal nostro alleato portoghese». Ma da Salvini, stavolta no, a quanto pare. La sua assenza – o meglio, l’ectoplasmica presenza solo in video – era stata comunicata ben prima che un attentato al coltello sorprendesse Parigi nel sonno ieri sera. Altri impegni prioritari? «Campagna elettorale», dice Bardella. Di fatto, nulla.

L’euroscettico e islamofobo più in voga del momento – cioè Geert Wilders, il più votato alle elezioni olandesi e ora alle prese per una coalizione di governo – aveva, pure lui, già annunciato la presenza solo in video. E lì il sogno del grande evento salviniano aveva iniziato a sgonfiarsi come un soufflé mal cucinato. Poi all’ultimo pure André Ventura (Chega), l’estrema destra portoghese, detto anche «il Salvini portoghese», si è fatto indietro: manda solo il videomessaggio, e intanto spera nelle elezioni portoghesi del 10 marzo.

La «famiglia identitaria»

«Questa è una bellissima giornata!». Così esordisce Matteo Salvini, nei corridoi della Fortezza, quando è ormai chiaro che l’evento non potrà essere un trionfo di immagine. E per prevenire le obiezioni sulle assenze ventila che «oggi non ci sono delegazioni che però ci hanno chiesto di aderire». Quali, quindi? «Non lo posso dire. Ma sono almeno tre».

Nel frattempo la delegazione del partito Aur, dalla Romania, è nell’imbarazzo, come pure il suo leader George Simion: lui sì che era nella lista dei presenti, e ci rimane; nel frattempo però, poco prima dell’appuntamento fiorentino di Salvini, i Conservatori europei – ovvero i meloniani – hanno segnato il territorio e riportato a sé – ovvero al loro evento di Pistoia – il figliol prodigo. Con Id o con Ecr? Simion se la cava sostenendo che «siamo per le destre tutte unite», ma poi incalzato riconosce che Aur ha fatto da tempo richiesta di adesione a Ecr.

«E speriamo che la famiglia identitaria cresca!». Così Marco Zanni, il leghista che guida Id all’Europarlamento, introduce la kermesse fiorentina, a rischio di suonare paradossale.

Il leitmotiv salviniano è lo stesso che sentiremo da qui alle elezioni europee di giugno: attacco al Green Deal – o per dirla con Salvini «basta tasse sulla casa o auto elettriche che fanno un favore alla Cina» – e il solito tormentone migratorio. Qui le parole di Matteo Salvini e dei lepeniani si allineano perfettamente: «Confini!», dice lui. «Basta! Per von der Leyen l’immigrazione non è un problema! È un progetto!», dice Marine Le Pen. Del resto è a questa destra estrema francese che Matteo Salvini si è ispirato quando ha traghettato la Lega da partito secessionista di memoria bossiana a formazione sovranista.

Attacco a Bruxelles

Le tattiche e i discorsi si somigliano incredibilmente, compreso il tentativo di svuotare le parole d’ordine del campo opposto: «Un’altra Europa è possibile!», dice Salvini. «Un’altra Europa è possibile!», dice pure Bardella. «Un autre monde est possible» era lo slogan altermondialista.

«Nella nebbia tecnocratica di Bruxelles siamo merci, siamo consumatori intercambiabili senza radici», dice Le Pen nel suo video. «Malato» è la definizione che Simion di Aur dà dell’ex commissario al Green Deal Frans Timmermans, per poi buttarsi su «madre, padre, famiglia tradizionale e diritto naturale». «Oggi l’Unione europea è una minaccia per l’Europa!», si aggiunge al coro euroscettico Kostadin Kostadinov, il leader bulgaro di Revival.

