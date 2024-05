Le politiche di coesione dell’Ue servono a ridurre i divari, anche di genere. Un esempio è a Napoli, con un rifugio per le donne maltrattate e i loro bimbi: qui inizia una nuova vita

«Dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin, ci siamo impegnati in questo progetto perché vogliamo un futuro con zero femminicidi». Michela Fanterelli è una studentessa del liceo scientifico Nino Cortese e con i suoi compagni della terza G fa parte del “Team Obiettivo zero”. La squadra si è messa a monitorare l’utilizzo dei fondi europei di coesione per contrastare la violenza sulle donne. Così è arrivata a Casa Fiorinda.

Nuove fondamenta

La struttura si trova a Napoli ed è un rifugio per le donne maltrattate e i loro bambini. Già dalla sua nascita, Casa Fiorinda simboleggia un riscatto: l’edificio è stato confiscato alla camorra, e ha trovato nuova vita come soluzione abitativa per chi sfugge alla violenza. Qui una équipe che comprende psicologhe, mediatrici culturali, figure che orientano al lavoro, e una vasta gamma di professionalità, si pone al fianco della donna per ricostruire il suo mondo interiore e tutto il resto: trovare casa, lavoro, una piena emancipazione.

«Feci il mio piano individualizzato di fuoriuscita dalla violenza, questo nome mi pareva una specie di formula magica che doveva trasformare la mia vita sottraendomi al caos in cui vivevo: le urla di M. mi rimbombavano nel cervello, e ora addirittura avevo un piano di vita scritto da me»: è la testimonianza di Lucia, una delle ospiti.

«Restituire protagonismo è il nostro primo obiettivo», dice Nicoletta Schiano di Cola, coordinatrice di Casa Fiorinda, che è un porto sicuro, non un’isola: tutta la società partecipa all’uscita dalla violenza. Lo si vede non solo dal monitoraggio civico degli studenti, ma anche dal coinvolgimento di circa 150 aziende del territorio nel percorso di orientamento professionale delle ospiti. Circa la metà dei tirocini si trasforma in un lavoro, riferiscono da Fiorinda.

Istanbul, Bruxelles, Napoli

Soltanto nel 2023, ben 682 donne hanno chiesto aiuto a un Centro antiviolenza di Napoli.

L’idea della Casa «nasce nel 2011, lo stesso anno in cui viene approvata la convenzione di Istanbul, che si propone di contrastare la violenza sulle donne in modo strutturale, a cominciare dalla prevenzione», ricorda Tania Castellaccio, la responsabile dell’area accoglienza donne di Dedalus, cooperativa che si occupa di Casa Fiorinda.

«Dovevamo fare qualcosa, sapendo che ogni tre giorni una donna muore per mano del proprio partner o ex, e che almeno una donna su tre ha subìto un maltrattamento nel corso della sua vita. A Napoli disoccupazione femminile ed evasione scolastica si intrecciano con il maltrattamento domestico; dove non c’è istruzione e professionalizzazione, il rischio di subordinazione verso un partner maltrattante è più alto».

Disuguaglianze che si intrecciano e si intensificano tra loro: se si considera che sulla riduzione dei divari l’Ue concentra un terzo del suo bilancio, non stupirà che i fondi europei di coesione reggano Casa Fiorinda. I programmi “PON Metro” e “PON Metro Plus” si stanno rivelando fondamentali per dare continuità al progetto nel tempo.

