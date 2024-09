I Popolari austriaci non hanno particolari inibizioni verso i postnazisti di FPÖ, coi quali già hanno governato, e tuttora governano nelle regioni. La vera sfida – per la quale i risultati contano – è restare i piloti del governo. Intanto il socialista Babler è boicottato dall’establishment del suo stesso partito: troppo di sinistra per una coalizione...

Arrivati in testa alle europee, ora i postnazisti di FPÖ – l’estrema destra alleata della Lega in Ue e tuttora in un accordo di cooperazione con il partito di Putin – puntano ad arrivare primi alle elezioni nazionali. Ma l’ago della bilancia resta il Partito popolare austriaco: Karl Nehammer vuole restare cancelliere, e spera di accorciare il più possibile la distanza dall’estrema destra per poter pilotare una coalizione.

Coalizioni pericolose

Proprio come l’Italia, che con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni ha rappresentato un apripista per la destra a livello internazionale, così l’Austria è anticipatrice di tendenze: qui la barriera contro la destra estrema – il «cordone sanitario» – semplicemente non esiste. Il vero nodo politico per Nehammer (ÖVP) non è affatto quello di impedire all’estrema destra postnazista di governare.

I due partiti governano già insieme in questo preciso istante in tre regioni – Austria Bassa, Austria Alta e Salisburgo – e hanno sperimentato alleanze a livello nazionale già dal 2000; erano i tempi di Jörg Haider alla guida di FPÖ e l’Ue lanciò le sue prime sanzioni contro un paese membro proprio perché l’estrema destra partecipava al governo coi Popolari.

Ma Haider accettò di lasciare il ruolo di cancelliere (e la bussola politica) a ÖVP. Tuttora, la vera lotta politica tra le due forze si concentra su chi sarà al timone, ed è su questo che le percentuali elettorali possono incidere. Proprio come a livello europeo, dove i Popolari europei di Manfred Weber hanno aperto a Meloni ma con la speranza di restare loro l’ago della bilancia, così il Partito popolare austriaco punta a restare egemonico in una coalizione destrorsa.

«Non escludiamo nessuno, siamo pronti a cooperare con tutti, ma Herbert Kickl non sarà cancelliere»: parole di Nehammer, raccolte sotto il portico del quartier generale di ÖVP. Come molti partiti di centrodestra in Europa, i Popolari austriaci si sono spostati sempre più a destra, comprimendo l’ala moderata; la attuale leader del partito liberale Neos, Beate Meinl-Reisinger, si è allontanata da ÖVP anche per questo una decina di anni fa, durante l’ascesa di Sebastian Kurz.

Il test di compatibilità tra il programma dei Popolari e quello di FPÖ vede una convergenza su 19 dei 25 punti (coi socialisti solo su 10). Nehammer – proprio come il Ppe – si presenta come «il centro che vi salverà dagli estremi», ma si accontenterebbe di restare lui il cancelliere, non Kickl. Quest’ultimo, ex ministro degli Interni del governo Kurz, da trent’anni è ideologo del partito e pensatore dei più aspri slogan elettorali; evoca il lessico nazista, simpatizza per il movimento identitario, vede in Viktor Orbán un modello.

Ma va detto che il resto di FPÖ non è certo più morbido. Al comizio finale a Stephansdom, oltre a Kickl che se la prendeva coi lockdown e con Washington, c’era Dominik Nepp, leader del partito a Vienna, che vantava: «Solo noi non facciamo guerra alla Russia»; e giù di slogan skinhead «oi! oi!» urlati dalla band sul palco. Un FPÖ senza Kickl non sarebbe meno estremista, ma per ÖVP il punto è restare pilota della coalizione.

Tutti contro Babler

Quando Andreas Babler, il volto del partito socialdemocratico (SPÖ) in questa campagna elettorale, è andato a conquistarsi gli ultimi voti in un mercato di Favoriten – il quartiere citato da Kickl come esempio negativo per la presenza di immigrati – l’establishment viennese del partito non per caso non lo ha accompagnato.

Babler è il presidente di un partito il cui centro di potere resta dalle parti del municipio di Vienna. E sempre Babler rappresenta quell’ala sinistra che i socialdemocratici viennesi vedono come un impedimento a un’alleanza coi Popolari. I rumor dicono che nelle ultime settimane abbiano pure già iniziato a negoziare con ÖVP la sua defenestrazione – puntando sull’assessore alle finanze viennese Peter Hanke come alternativa – nella speranza di non restare fuori dal potere. Una speranza a dire il vero già fioca, vista la sintonia tra destre; ma che dal loro punto di vista l’attuale presidente ostacola ulteriormente, con quelle idee di tassare patrimoni ed eredità.

«La mia biografia è quella di un figlio della classe operaia», racconta Babler stesso. «Se i miei genitori hanno potuto avere un tetto sulla testa, lo devo alla socialdemocrazia. Sono stato un bambino che ha potuto godere della socialdemocrazia: quella parola per me significa tuttora buoni salari, buone condizioni di lavoro, conquiste sociali…. La mia promessa è che i bambini possano vivere meglio dei loro genitori».

Un errore di calcolo su una tabella excel: è così, con un riconteggio sotto la supervisione di un notaio, che il 6 giugno del 2023 Babler aveva potuto ottenere la guida del partito. Da almeno un decennio ha lavorato per rinforzare il dorso sinistro dell’SPÖ: nel 2015, quando era sindaco di Traiskirchen (eletto l’anno prima con un risultato record), di lui dicevano che era un «ribelle rosso»; di fatto stava riaggregando studenti, lavoratori, pensionati, sindacati, attorno all’idea di riformare a sinistra il partito socialdemocratico.

Ma tra rianimare la Bassa Austria e arrivare a prendersi la leadership dell’SPÖ, con il suo centro di potere vienno-centrico, passa una bella distanza. Se nell’estate del 2023 Babler ha potuto accorciarla, è anche e soprattutto perché il candidato alternativo, Hans Peter Doskozil, sarebbe stato disposto a proiettare l’SPÖ verso una cooperazione con l’estrema destra; cooperazione che neppure l’establishment viennese del partito era disposto a digerire.

A ridosso delle elezioni, però, le divisioni sono riaffiorate in superficie. Come quando sono filtrati alla stampa gli attacchi di Doris Bures, la capolista viennese fedelissima del sindaco Michael Ludwig, che in una lettera ha preso di mira le proposte economiche di Babler. Come quando i due – Bures e Ludwig – hanno applaudito solo forzatamente, durante il comizio al Prater, mentre Babler sudava sul palco entusiasmando la base in un clima da festa dell’unità dei tempi d’oro. Come quei rumor, circolati pure durante il voto, che l’establishment del partito fosse pronto a sacrificare il presidente per tentare una coalizione.

A dispetto dell’entusiasmo che le sue idee di sinistra hanno suscitato tra gli iscritti, Babler è un leader che non ha potuto esecitare la leadership fino in fondo.

© Riproduzione riservata