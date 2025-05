A vuoto la prima votazione sull’elezione a cancelliere di Friedrich Merz al Bundestag. Avrebbe avuto bisogno di 316 voti, è arrivato solo a 310: è la prima volta che succede nel dopoguerra. Ora ha quattordici giorni per un nuovo tentativo, che però non andrà in scena oggi

Ancora tensione nella politica tedesca. Friedrich Merz nella prima votazione per l’elezione a cancelliere al Bundestag non ha raggiunto i 316 voti necessari per essere eletto. Non è mai successo nel dopoguerra che un cancelliere non venisse eletto alla prima votazione.

Merz avrebbe avuto bisogno di 316 voti, la maggioranza assoluta del Bundestag. Assieme, Cdu/Csu e Spd, che compongono la nuova grande coalizione, dispongono di 328 voti, 208 della Union e 120 dei socialdemocratici, numeri che avrebbero fatto stare tranquillo chiunque. L’esito del voto però ha restituito solo 310 voti favorevoli alla proposta di eleggere Merz cancelliere. Dall’urna sono emersi anche 307 voti contrari e un’astensione. I partiti d’opposizione sommati arrivano a 302 voti, quindi almeno 5 deputati della grande coalizione si sono espressi contro Merz.

Resta da capire se i franchi tiratori provengano dalle file della Cdu o della Spd: entrambi i corpaccioni del gruppo parlamentare hanno ragioni per essere scontenti, considerate le scelte molto accentratrici dei loro due leader, Merz e Lars Klingbeil.

Merz ha una seconda possibilità di farsi eleggere entro i prossimi 14 giorni. Sembra però che la nuova votazione non avverrà oggi.

La maggioranza necessaria è sempre quella assoluta, e nel frattempo la leggere prevede che altri candidati che pensino di essere in grado di raggiungerla sono liberi di presentarsi al Bundestag. Qualora non si riesca a eleggere nessuno, per individuare il nuovo cancelliere basterà la maggioranza semplice. A quel punto, la palla passa al presidente federale Frank-Walter Steinmeier: chiunque riesca a superare quell’ostacolo, infatti, entro i sette giorni successivi va confermato dal capo dello Stato. In alternativa, il presidente può sciogliere il Bundestag e indire nuove elezioni. Uno scenario improbabile, con AfD primo partito nei sondaggi.

© Riproduzione riservata