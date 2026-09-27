Alla guida delle indagini, l’antiterrorismo britannica. L’episodio sarebbe «sotto controllo»: il ministro della Difesa ringrazia le forze dell’ordine, il primo ministro Burnham è «costantemente informato»

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Diverse persone sono state arrestate e alcune abitazioni sono state evacuate nella località di Whelford, nei pressi della base della Raf di Fairford utilizzata dalle forze Usa. Da Fairford decollano anche i bombardieri americani diretti in Iran.

Le persone fermate sarebbero tutti uomini accusati sulla base di quanto previsto dall’Explosive Act. Gli artificieri hanno proceduto a controllare diversi veicoli. L’indagine sull’episodio, dichiarato «sotto controllo» in mattinata, è affidata all'antiterrorismo britannica l'indagine. Sembra invece al momento escluso il coinvolgimento dei servizi d'intelligence.

La reazione del governo

«Riguardo l'episodio nel Gloucestershire, desidero ringraziare tutte le squadre di emergenza e gli specialisti che sono intervenuti con tanta rapidità. Possiamo essere rassicurati, la situazione è sotto controllo e questo è esattamente il motivo per cui le nostre squadre di risposta alle emergenze e le Forze Armate sono pronte a intervenire 24 ore su 24, sette giorni su sette". Così in un post su X il ministro della Difesa britannico Wes Streeting. Il primo ministro, Andy Burnham, viene tenuto informato, ha comunicato un addetto stampa.

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