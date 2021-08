Non si placano i roghi che da quasi due settimane stanno mettendo in ginocchio il paese, alimentati da quella che è stata definita la peggior ondata di caldo degli ultimi 30 anni. Oltre 2mila persone hanno lasciato l’isola di Evia a bordo di traghetti. In fiamme oltre 56mila ettari di terreno

Prosegue «l’estate da incubo», per usare le parole del primo ministro Kyriakos Mitsotakis, in Grecia. Gli incendi che ormai da quasi due settimane stanno mettendo in ginocchio buona parte del paese non accennano a placarsi, alimentati da quella che è stata definita la peggior ondata di caldo degli ultimi 30 anni. Sono quattro i roghi principali su cui centinaia di vigili del fuoco e decine di aerei ed elicotteri, arrivati anche dall’estero, stanno lavorando da giorni: tre si trovano nella zona del Peloponneso e il quarto sulla seconda isola greca per dimensioni, Evia (o Eubea).

La situazione a Evia

People embark a ferry during an evacuation from Kochyli beach as wildfire approaches near Limni village on the island of Evia, about 160 kilometers (100 miles) north of Athens, Greece, Friday, Aug. 6, 2021. Thousands of people fled wildfires burning out of control in Greece and Turkey on Friday, including a major blaze just north of the Greek capital of Athens that claimed one life, as a protracted heat wave left forests tinder-dry and flames threatened populated areas and electricity installations. (AP Photo/Thodoris Nikolaou)

Proprio qui le fiamme, presenti da quasi una settimana, hanno tagliato l’isola da costa a costa isolandone la parte settentrionale e circondando un intero villaggio: Ellinika. Gli abitanti sono stati invitati a lasciare la zona e oltre 2mila persone, in queste ore, sono scappate da Evia a bordo di alcuni traghetti. «Non è rimasto nulla», hanno detto molti di loro. Le immagini girate a bordo delle imbarcazioni che lasciano l’isola, pubblicati sui social, lasciano di stucco. Alcuni cittadini invece, insieme ai vigili del fuoco, sono rimasti nel villaggio per cercare di salvare quanto possibile. Nel frattempo, le fiamme lambiscono altri villaggi dell’isola, come quello di Vasilika e quello di Gouves.

I numeri della tragedia

An aircraft operates over a wildfire in Gouves village on the island of Evia, about 185 kilometers (115 miles) north of Athens, Greece, Sunday, Aug. 8, 2021. Pillars of billowing smoke and ash have blocked out the sun, turning the sky orange as a massive forest fire burning for five days devours pristine forests on Greece's second largest island of Evia, triggering yet more evacuation alerts as residents appealed for greater firefighting help. (AP Photo/Petros Karadjias)

I dati, parziali, parlano di oltre 200 famiglie rimaste senza casa. Un vigile del fuoco volontario è morto nell'incendio, dopo essere stato colpito dalla caduta di un palo della luce. Almeno 20 i feriti, tra cui due vigili del fuoco in terapia intensiva. Deceduto anche un numero incalcolabile di animali.

Nelle ultime due settimane in Grecia sono bruciati più di 56mila ettari di terreno, secondo quanto riportato dall’European Forest Fire Information System (EFFIS). Emblematico il paragone con gli incendi del 2018, quando morirono oltre cento persone: in quell’occasione, erano bruciati circa 15.500 ettari di terreno.

I danni ecologici, non solo sull'isola, sono incalcolabili. Un funzionario del Poloponneso ha stimato che la regione di Mani sia stata distrutta al 70 per cento. Il primo ministro Mitsotakis ha dichiarato che garantire aiuti a tutte le persone colpite è «la priorità politica», promettendo che tutte le aree bruciate saranno dichiarate zone di riforestazione.

Le indagini

Flames approaching at Gouves village on the island of Evia, about 185 kilometers (115 miles) north of Athens, Greece, Sunday, Aug. 8, 2021. Hundreds of firefighters in Greece are still battling massive wildfires that have destroyed tracts of forest and prompted emergency evacuations from a popular vacation island. (AP Photo/Petros Karadjias)

La causa degli incendi è in corso d'indagine. Tre persone sono state arrestate venerdì nell'area di Atene, nel centro e sud della Grecia, per il sospetto che abbiano appiccato la fiamme, in due casi intenzionalmente. Un'altra persona, di 47 anni, greca, è stata arrestata sabato nel sobborgo ateniese di Petroupoli per aver acceso due fuochi in un bosco e dato fuoco a quattro cassonetti, ha informato la polizia.

Non solo Grecia

La tragedia riguarda anche la vicina Turchia, devastata anch'essa da almeno dieci giorni di roghi: 217 gli incendi posti sotto controllo dal 28 luglio in metà delle province, ancora in corso altri sei, mentre almeno otto persone sono morte. E, altrove, bruciano anche massicci incendi in Siberia e in California, in un'ondata di disastri che gli scienziati collegano all'emergenza climatica.

L’Italia, che ha da poco dovuto gestire gli incendi in Sardegna e Sicilia e proprio in questi giorni vede in Calabria un nuovo riacutizzarsi del fenomeno, si prepara ad affrontare la settimana più calda dell’estate. Soprattutto al Centro-Sud, nelle località interne delle due isole maggiori, dove tra martedì 10 e mercoledì 11 agosto le temperature potranno raggiungere i 45 gradi. Valori che tengono altissima l’allerta incendi: per questo motivo il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, ha lanciato un appello affinché si tengano comportamenti corretti e si segnali ogni piccolo focolaio».

© Riproduzione riservata