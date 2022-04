«Ucraina e Germania sono amici che in certi momenti parlano in maniera così onesta gli uni con gli altri, che fa male». L’intervento di Dmitro Kuleba sullo Spiegel non abbassa i toni di critica nei confronti di Berlino dopo lo screzio che si è consumato sul viaggio a Kiev che avrebbe dovuto compiere il presidente della Repubblica tedesco Frank-Walter Steinmeier, considerato uno dei fautori dello stretto legame politico-economico che lega Berlino e Mosca da molti anni.

Le parole del ministro

Secondo il ministro degli Esteri, «gli ucraini hanno cercato di avvertire la Germania del fatto che decisioni poco sagge possono portare a una catastrofe, ma non siamo mai stati ascoltati».

Ma Kuleba vede possibilità di riscatto nei fatti, nonostante la presa di posizione di Kiev sia stata giudicata «irritante» anche dal cancelliere Olaf Scholz, che ha comunicato di non aver in programma un viaggio in Ucraina. «Credo che sia tempo di fare il prossimo passo e guardare oltre il “Berlin-Bashing”, lasciarsi alle spalle il risentimento e concentrarsi su quel che bisogna fare adesso».

Il capo della diplomazia ucraina loda il cambio di rotta del governo tedesco sull’invio di armi in Ucraina e ha particolare apprezzamento per i ministri Verdi Annalena Baerbock e Robert Habeck che hanno spalleggiato questa decisione. Kuleba riconosce anche le parole di pentimento di Steinmeier e celebra la capacità dei tedeschi di rivedere le proprie decisioni, ma si aspetta un cambio di passo. Kiev chiede uno stop all’acquisto di petrolio russo e una riduzione della dipendenza dal gas, non nei primi anni, ma subito.

Oltre all’embargo, secondo il ministro degli Esteri, è indispensabile il sostegno di Berlino nei confronti dell’adesione dell’Ucraina all’Unione europea, una prospettiva che «anche a lungo termine sarà di vantaggio per l’Ue e per la Germania». L’accordo che Kiev propone è che i paesi occidentali forniscano tutte le armi pesanti necessarie per combattere Putin in modo che non debbano farlo i paesi alleati.

Se la Germania facesse questi «passi coraggiosi», si porrebbe alla guida degli sforzi per evitare «una nuova terribile guerra in Europa. Penso che sarebbe il modo migliore per dimostrare che siano stati tratti insegnamenti dal passato e che l’integrazione europea sia anche nel ventunesimo secolo una questione di guerra e pace».

L’appello di Kuleba cade in un momento complesso: oltre alla disdetta del viaggio di Steinmeier, i socialdemocratici devono anche decidere che strada vogliono prendere sulla consegna di un centinaio di carri armati che l’azienda bellica Rheinmetall sarebbe pronta a fornire entro sei settimane a Kiev. Mentre i Verdi spingono per mobilitare anche questi mezzi, il cancelliere temporeggia sulla consegna perché «non agiremo in autonomia» dai partner occidentali.

