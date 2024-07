La Lega entra ufficialmente nel gruppo dei Patrioti europei che si sta costituendo intorno al premier ungherese Viktor Orbán. Si tratta di uno sviluppo atteso, ma che rafforza ulteriormente il nuovo gruppo di estrema destra che mira a sfilare a Ecr di Giorgia Meloni il titolo di terza formazione uscita dalle elezioni. Non è un caso che la settimana scorsa i Patrioti abbiano accolto a braccia aperte l’ex partner di riferimento della premier Santiago Abascal e la sua Vox.

«I popoli europei hanno dimostrato di volere un cambiamento radicale a Bruxelles contro lo strapotere di burocrati e banchieri, superando definitivamente il disastroso modello degli ultimi cinque anni fondato su scelte filo-islamiche, filo-cinesi ed eco-estremiste con sinistre e socialisti. Oggi nasce finalmente un grande gruppo dei Patrioti per cambiare il futuro di questa Europa. La Lega c'è» ha scritto Matteo Salvini sui social.

La notizia è stata confermata da Zoltan Kovacs: «Patrioti per l'Europa continua a crescere con l'aggiunta del partito italiano Lega, guidato da Matteo Salvini. Questa nuova fazione di destra - scrive il portavoce del governo ungherese su X - mira ad essere una forza decisiva nel plasmare il futuro dell'Europa. Uniamo le forze e combattiamo insieme per un futuro migliore».

Gli altri

L’attesa ora è per le mosse di Marine Le Pen, il cui Rassemblement national è l’ultima grande formazione di destra rimasta in Identità e democrazia, che nella scorsa legislatura ospitava anche AfD, cacciata in prossimità delle elezioni europee del 9 giugno. Dopo il flop delle elezioni in Francia, sembra però più probabile che anche la leader francese decida di unirsi al progetto di una grande opposizione comune alla rielezione – sempre più probabile – di Ursula von der Leyen come presidente della Commissione.

Intanto, il gruppo arriva a quota 80 componenti: li elenca il senatore Claudio Borghi, grande sostenitore del progetto che già dà per scontata l’adesione di Le Pen, su X. «E siamo a 80! Un lavoro pazzesco di Marco Zanni: 30 francesi di Rn, 11 ungheresi di Fidesz, 8 italiani della Lega, 7 cechi di Ano 2011, 6 austriaci di Fpö, 6 olandesi di Pvv, 6 spagnoli di Vox, 3 belgi di Vlaams Belang, 2 portoghesi di Chega, 1 danese di Dansk Folkeparti».

