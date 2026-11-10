bruxelles apre a una nuova «architettura di sicurezza»

Ucraina, gelo del Cremlino sulle trattative, Lavrov: «Non accetteremo alcuna tregua»

Davide Maria De Luca
10 novembre 2026 • 20:48Aggiornato, 10 novembre 2026 • 21:03
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Abu Dhabi, al via il secondo giorno di trilaterali sull’Ucraina. Rubio: «Risultati positivi, portare UE al tavolo dei negoziati». Gli europei aprono a una nuova architettura di sicurezza con Usa e Russia, ma solo dopo lo stop ai combattimenti

 Il Cremlino non accetterà alcuna forma di «cessate il fuoco immediato in Ucraina», ha detto ieri il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov: «Tutto ciò che sentiamo da Bruxelles è una richiesta di cessate il fuoco immediato. È la solita vecchia logica: devono assolutamente guadagnare tempo per i loro clienti, il regime di Kiev, e usare quel tempo per recuperare in qualche modo le perdite militari subite. Non lo accetteremo mai». Lavrov ha parlato da Mosca, ma rispondeva al negoziato in corso

Davide Maria De Luca
Davide Maria De Luca
Davide Maria De Luca

Giornalista politico ed economico, ha lavorato per otto anni al Post, con la Rai e con il sito di factchecking Pagella Politica.