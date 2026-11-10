Ucraina, gelo del Cremlino sulle trattative, Lavrov: «Non accetteremo alcuna tregua»

true false

Il Cremlino non accetterà alcuna forma di «cessate il fuoco immediato in Ucraina», ha detto ieri il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov: «Tutto ciò che sentiamo da Bruxelles è una richiesta di cessate il fuoco immediato. È la solita vecchia logica: devono assolutamente guadagnare tempo per i loro clienti, il regime di Kiev, e usare quel tempo per recuperare in qualche modo le perdite militari subite. Non lo accetteremo mai». Lavrov ha parlato da Mosca, ma rispondeva al negoziato in corso