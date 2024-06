Il presidente francese ha tenuto una conferenza stampa che, a dispetto di quel che dichiara, è il via alla sua campagna per il 30 giugno. Ha presentato lo scioglimento del parlamento come un tentativo di arginare l’estrema destra, ha dichiarato guerra «agli estremi» e ha ribadito che non si dimetterà

Emmanuel Macron sostiene che «un presidente non fa campagna elettorale» ma l’intervento pubblico tenuto questa mattina è a tutti gli effetti il via alla campagna macroniana in vista delle elezioni legislative. Dopo la batosta delle europee, l’Eliseo ha sciolto il parlamento e indetto i due turni per il 30 giugno e 7 luglio. «Lo scioglimento dell'Assemblea Nazionale era l’unica strada possibile», a suo dire, «per portare un chiarimento».

La strada di Macron in vista delle prossime elezioni è quella di aprire anche «alle forze che non sono con noi oggi», quelle che «vogliono una Francia e un’Europa più forti». «Non voglio dare le chiavi del potere a Le Pen, ma voglio permettere a chi è stato scelto di governare, non deve essere per forza l’estrema destra», ha detto, promettendo che non si dimetterà prima del 2027, neanche se perderà le legislative.

Il presidente dei Repubblicani Éric Ciotti, che vuole l’alleanza con il Rassemblement National, è accusato di aver fatto «un patto col diavolo» e di aver «girato le spalle» all’eredità di De Gaulle.

La strategia

Il presidente francese ha accusato la sinistra della France Insoumise di «aver creato un disordine costante e preoccupante» all’Assemblea nazionale, «impedendo di costruire coalizioni stabili».

La France Insoumise fa parte del progetto di nuovo Front Populaire assieme a socialisti, comunisti, verdi e altre forze. Già dalle legislative 2022 Macron sta provando a demonizzare la sinistra fondata da Jean-Luc Mélenchon.

Adesso mettendo sullo stesso piano come «estremi» tanto il Rassemblement National che la France Insoumise ha due obiettivi: il primo è di attrarre a sé i centristi di entrambi i poli, destra e sinistra; il secondo è disarticolare l’unione a sinistra provando a intrappolarna nel bivio “o con me o con gli estremi” dopo il voto.

«Cadono le maschere, si capirà chi vuole far prosperare il suo orticello e chi vuole far prosperare la Francia», ha detto.

Il presidente propone una «federazione di progetti» con tutti gli esponenti politici che «non si riconoscono nella febbre estremista» e che «possono lavorare per costruire, governare la Francia, per la Repubblica». A detta del presidente «i partiti estremi in Francia possono fare alleanze che sono solo bricolage politico: su tutti i temi importanti, Ucraina, Medio Oriente, nucleare, energia, hanno posizioni opposte».

