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In Svizzera è stata respinta dal 71% degli aventi diritto “l’iniziativa sulla neutralità". È quanto indica una proiezione diffusa dall'istituto demoscopico gfs.bern per conto della Ssr dopo il voto sul testo promosso da Pro Svizzera e da alcuni esponenti dell'Udc.

«Non sarà una giornata appassionante», ha confermato alla radio Srf il politologo di gfs.bern Urs Bieri. Secondo l'esperto, «il voto contrario è netto». L'iniziativa ha ricevuto scarso sostegno al di fuori della destra e «non è chiaro se la popolazione abbia capito il problema», ha aggiunto.

A livello regionale, in Ticino, dopo lo spoglio di 86 comuni su 100, emerge il 51,2% di opposizioni. Operazioni già concluse invece nei Grigioni, con i “no” che hanno raggiunto il 66,6%.

La posta in gioco

Se avesse vinto il sì, si sarebbe spalancata la strada a una modifica costituzionale che avrebbe previsto anche il divieto di aderire ad alleanze militari o difensive nonché della collaborazione con paesi o organizzazioni straniere e il divieto di partecipazione a scontri militari tra Stati terzi e il divieto di adozione di misure coercitive contro Stati belligeranti, ad eccezione delle sanzioni previste dall’Onu. L’effetto immediato sarebbe stato la rimozione delle sanzioni contro la Russia, l’uscita da ogni coordinamento strategico con l’Alleanza atlantica, l’impossibilità definitiva di reagire a violazioni del diritto internazionale o a crimini di guerra.

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