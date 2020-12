L'Authority di Internet francese ha condannato Google e Amazon a pagare multe rispettivamente di cento milioni e 35 milioni di euro per il mancato rispetto della legislazione europea sulla privacy dei consumatori. Le due società avrebbero applicato senza «ottenere il consenso da parte dei clienti» i cosiddetti cookies, i file rilasciati dai siti agli utenti per registrare dati e impostazioni personali in relazione ai servizi che il sito offre.

I precedenti

Non è la prima volta che l’autorità francese multa Google: in passato l’azienda americana aveva ricevuto una multa da cinquanta milioni di euro sempre per avere infranto la legge che tutela la privacy dei cittadini europei. Un portavoce di Amazon ha fatto sapere che la società è in disaccordo con la sanzione imposta dall’Authority e che la compagnia «fa di tutto per assicurare il rispetto della legge dei paesi» in cui opera. Amazon è stata messa sotto indagine anche dalla Commissione europea perché accusata di abuso di posizione dominante.

Le proteste anti Amazon

La multa ad Amazon arriva in un momento in cui la compagnia è sotto accusa in Francia perché accusata di mettere in crisi i piccoli negozianti. Esponenti del mondo della politica e della cultura, tra cui la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, hanno infatti firmato a novembre un appello per chiedere alla popolazione di boicottare i prodotti di Amazon. Secondo i firmatari, l’azienda fondata da Jeff Bezos starebbe approfittando della pandemia causata dal Covid-19 per aumentare i suoi guadagni e mettere ancora di più in difficoltà i negozi fisici. La protesta è stata ripresa anche da una lettera firmata da centinaia di politici tra cui l’ex segretario dei laburisti britannici, Jeremy Corbyn, e l’ex ministro dell’Economia greco, Yanis Varoufakis.

Anche in Italia diversi rappresentanti dei commercianti e politici, tra cui il leader della Lega, Matteo Salvini, hanno formulato accuse simili nei confronti della compagni americana. La protesta contro Amazon è stata anche ripresa dal giornale giovanile, Scomodo, che ha lanciato una propria iniziativa sul tema a fine novembre.

