Giorgia Meloni è andata a Parigi in cerca della esposizione universale: non tanto l’Expo per Roma, ma soprattutto una qualche riconciliazione con Emmanuel Macron da esibire. Il presidente francese però fa quello che fa sempre: la tiene nell’ombra, sin dal giorno stesso in cui la leader di Fratelli d’Italia ha preso in mano la campanella di governo.

A ottobre Macron la ha incontrata al buio di una terrazza. Questo martedì i riflettori sono accesi, ma la venuta della premier è incastonata dentro i tanti bilaterali legati a Expo. Sì, Macron incontra Meloni, si potrà dire; ma del resto nella stessa cornice la scorsa settimana ha pasteggiato pure con bin Salman. Per dirla tutta, al principe saudita il presidente ha anche garantito il supporto della Francia per Expo a Riad: a palazzo Chigi va, oltre al danno, anche la beffa.

Il cono d’ombra

Come se non bastasse, Macron e Meloni insieme rilasciano una breve dichiarazione prima del loro bilaterale, ma dopo, niente conferenze stampa. La attachée de presse dell’Eliseo, sollecitata sul punto, copre l’operazione dietro l’alibi dei formati diplomatici, ma la verità è che quando un presidente vuole parlare, parla; e quando non vuole parlare, non parla.

A ottobre per segnalare l’apice delle tensioni con Berlino la presenza di Scholz a Parigi fu marcata dal silenzio: neppure il velo di una dichiarazione. Con la ripresa dei rapporti, invece, Macron le conferenze stampa per parlare ai giornalisti degli incontri col cancelliere se le è organizzate persino in solitaria.

Giorgia Meloni è la partner di cui Macron si vergogna. La nasconde alle opposizioni, che altrimenti gli si scaglierebbero contro, e la camuffa pure per la propria area politica, visto che c’è chi fa a gara a scagliarsi contro la premier.

L’agenda stretta

L’incontro tra i due è stato oggetto di snervanti preparativi e trattative, a cominciare da luogo e tempi. Dopo aver presentato la candidatura di Roma per Expo 2030 all’assemblea del Bureau International des Expositions, la premier arriva al palazzo presidenziale per un bilaterale pomeridiano, che si conclude prima della sera: Macron liquida Meloni senza cena.

L’agenda ufficiale vista dall’Eliseo recita che dopo la dichiarazione congiunta, nel loro incontro premier e presidente «evocheranno le relazioni bilaterali che uniscono i due paesi, e l’implementazione del trattato del Quirinale. Affronteranno le questioni europee, preparando il Consiglio europeo di fine giugno, e il summit Nato. Confermeranno il supporto comune all’Ucraina».

Insomma Macron si tiene aggrappato al cordino istituzionale: il trattato del Quirinale è un lascito di Draghi, così come l’apertura dei canali e il primo incontro di ottobre con Meloni erano stati eredità sue. Le relazioni tra Francia e Italia devono mantenersi business as usual anche per rasserenare la Confindustria francese. Un riallineamento pur ai minimi termini al vertice europeo conviene a tutti, che si tratti di debito o di migranti. Infine è sul suo sostegno a Kiev che Meloni fa leva come lasciapassare internazionale.

Campo di interesse

La sintonia tra i due paesi potrebbe andare ben al di là del confine stretto dei buoni rapporti istituzionali. L’ala destra del governo francese – Gérald Darmanin per primo – associa Giorgia Meloni a Marine Le Pen e ne fa un bersaglio da servire alla propria opinione pubblica, mentre per ora i macroniani in Europa – a cominciare dal capogruppo di Renew Stéphane Séjourné – schivano anche solo l’idea di convivere con Meloni.

Ma la premier sa bene che con lo scadere del secondo mandato di Macron il campo politico in Francia sarà tutto da ridisegnare, e in vista delle europee di giugno 2024 questa è una enorme opportunità per le destre. Le ultime proiezioni vedono irrobustiti i conservatori e consolidano lo scenario dell’abbraccio coi popolari, che però per stare in piedi ha pur sempre bisogno di una stampella al centro. Aprire un varco tra i liberali è l’operazione che Ppe e meloniani stanno già tentando quando si tratta ad esempio di frenare le regolamentazioni ambientali.

Su questo, come sull’imperativo meloniano di «lasciar fare» le imprese, l’Eliseo e Chigi potrebbero trovare più sintonia di quanto si lasci a vedere. Ma Macron non vuole grane, e la premier ha già dimostrato – ad esempio per la maldestria con la quale ha maneggiato il caso Ocean Viking – di non essere un approdo sicuro.

