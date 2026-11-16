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Li chiamano centri di rimpatrio, return hub nel nuovo regolamento europeo, o addirittura “centri di accoglienza” – vorrebbe definirli Kigali – ma saranno strutture in cui verranno trasferite coattivamente persone che non hanno alcun legame con quel paese fuori dall’Ue. Le frontiere esterne dell’Unione si fanno sempre più lontane e il primo Stato a essere coinvolto è il Ruanda, con l’accordo firmato da cinque paesi europei – Austria, Danimarca, Germania, Grecia e Paesi Bassi – e ufficializzato lu