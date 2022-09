Davanti all’Europarlamento la presidente della Commissione europea ha pronunciato il discorso sullo stato dell’Unione, lo “state of the Union”. Von der Leyen proietta l’Europa verso il confronto con la Cina, fa annunci sul debito e le imprese, promette una convenzione

Alle 9 Ursula von der Leyen pronuncia il discorso sullo stato dell’Unione, lo “state of the Union”. Sono attesi gli annunci in campo energetico, che Ursula von der Leyen ha deciso di fare durante il suo discorso, e certamente uno dei temi cardine sarà la guerra in Ucraina. Von der Leyen, come molti commissari, si presenta vestita con i colori della bandiera ucraina. Segui il discorso in diretta.

Il discorso della guerra

Questa è la prima volta che lo stato dell’Unione viene pronunciato con la guerra in Europa. Così comincia il suo discorso von der Leyen, che parte dalla situazione del popolo ucraino e dalla «pronta risposta di solidarietà» dell’Unione europea. «Con la pandemia ci sono servite solo settimane, per reagire. Stavolta la nostra risposta è stata immediata, e unita. Possiamo esserne orgogliosi». Ci servirà tutta questa forza per affrontare momenti che non saranno facili. Molto è in gioco, much is at stake, non solo per l’Ucraina ma per l’Europa e il mondo. Saremo messi alla prova. La guerra è alla nostra economia, ai nostri valori. Il tema è l’autocrazia contro la democrazia. Putin perderà, noi e l’Ucraina prevarremo.

Sanzioni e niente conciliazione

Von der Leyen si rivolge alla sua ospite d’onore di quest’anno, la premier ucraina. «Ci è voluto immenso coraggio per opporsi a Putin ma tu lo hai avuto, ed è venuta fuori una nazione di eroi. Tu hai dato coraggio a un’intera nazione, anche sulla scena globale».

La presidente della Commissione europea dice come intende affrontare la situazione: «Con armi, con fondi, con ospitalità ai rifugiati e con le più dure sanzioni». I russi prendono i chip che servirebbero per i nostri elettrodomestici perché sono in difficoltà con le loro armi. Il Cremlino, porta l’economia russa verso questo stato. «Le sanzioni sono qui per restare. Questo è il tempo for resolve, not for appeasement. Non è tempo per una conciliazione».

Il mercato comune è un potenziale per l’Ucraina. Avremmo dovuto ascoltare chi conosceva Putin, Anna Politkovskaja e gli altri giornalisti.

Tagliare i consumi e niente tetto

«I nostri amici baltici hanno investito tanto per emanciparsi dalla Russia, il costo della dipendenza dai combustibili fossili è caro, oggi siamo all’84 per cento dei nostri stoccaggi di gas ma dobbiamo diversificare – Stati Uniti, Norvegia, Algeria… – le nostre forniture. Siamo passati dal 40 al 9 per cento di forniture russe. Putin preferisce infiammare i mercati che fornirci gas. Questo mercato non funziona più. C’è anche la crisi climatica. Ma pensate ai dipendenti di quella fabbrica italiana, che hanno deciso di iniziare a lavorare in altri orari: questo è uno degli esempi di come ci possiamo adattare. Ridurre i consumi nelle ore di picco farà calare la domanda e quindi i prezzi».

«Questa è la nostra discussione, compresa quella sul tetto al prezzo del gas». Von der Leyen ribadisce che il tetto al prezzo del gas per lei è fermo alle discussioni.

Dobbiamo passare da vecchi fornitori ai nuovi (Norvegia, Usa...).

Lavoreremo coi regolatori di mercato emendando le regole per affrontare il problema della liquidità. Il design del mercato dell’elettricità non è più adeguato, dice von der Leyen.

Banca europea dell’idrogeno e aerei spegni-incendi

Potrà investire tre miliardi di euro per costruire il nuovo mercato dell’idrogeno. «Sarà il nostro patto verde per l’Europa». Von der Leyen punta tutto sull’idrogeno. Vale la pena ricordare che uno degli argomenti per chi sostiene la costruzione di nuovi gasdotti in questa fase è che verranno utilizzati poi per l’idrogeno verde.

«Nessuno può combattere da solo contro il meteo estremo: ci serviranno più capacità. Raddoppieremo la nostra capacità di lotta contro gli incenti entro il prossimo anno, amplieremo la nostra flotta, per la solidarietà europea».

Il futuro del Recovery (e del debito)

Abbiamo procacciato cinque miliardi di vaccini per l’Europa e per il mondo, rivendica von der Leyen. Il Next Generation EU ha dato una spinta alla nostra economia. Dobbiamo investire in modo sostenibile, finanziando la transizione e affrontando però il tema del debito. Ci servono regole che salvaguardino la sostenibilità fiscale oltre ai nostri obiettivi. A ottobre proporremo nuove regole. Gli stati membri dovrebbero avere più flessibilità nel loro patto sulla sostenibiità fiscale ma ci dovrà essere più scrutinio perché gli impegni presi vengano rispettati. Stabilità e crescita devono andare insieme.

Favorire le imprese

Abbiamo un “business environment” favorevole? Abbiamo una forza lavoro con le adeguate competenze? Abbiamo accesso alle materie prime? Le aziende hanno sempre messo i lavoratori davanti, anche e soprattutto in tempi di crisi, ma vista l’inflazione che porta tempi duri metteremo in piedi un pacchetto che allevi le difficoltà: proporremo regole fiscali che rendano più facile fare business sul mercato, ed è tempo di rivedere la direttiva sui pagamenti ritardati.

Materie prime, Cina e “sovranity fund”

Il 2023 dovrebbe essere l’anno dell’educazione e della formazione. Le piccole e medie imprese, il nostro comparto industriale, devono avere accesso alle materie prime come il litio: saranno presto più importanti di quanto lo sia il gas oggi.

Dobbiamo imparare dalle lezioni del passato e fare accordi con l’India, ad esempio. La Cina è molto avanti, al novanta per cento, e noi dobbiamo costruire riserve strategiche, ma non basta. Annuncio oggi lo European critical raw materials act perché il successo del piano europeo sui chip va replicato. La nostra partecipazione finanziaria ai progetti di interesse comune aumenterà e spingerò per uno European sovranity fund per garantire la produzione europea.

Democrazia, Usa e investimenti

Il vero obiettivo dei russi è lo stato di diritto. Con Bucha non c’è solo una violazione del diritto internazionale ma un attacco al nostro sistema. Coi nostri amici democratici guardiamo il mondo dallo stesso punto di vista e dovremo rafforzare i nostri legami. Oltre all’Ucraina, supporto la spinta a una comunità politica europea, ma penso anche ad altri paesi che condividono i nostri interessi – digitalizzazione, clima – e penso alla produzione di vaccini che abbiamo avviato in Africa, e lo faremo in America latina.

Il presidente Biden e io annunceremo un meeting per rivedere gli investimenti globali.

Presenterò un Defence of democracy act, per impedire che ci attacchino coi loro trojan.

Il nodo dello stato di diritto

Insisteremo nella difesa dell’indipendenza del sistema giudiziario e difenderemo l’utilizzo del meccanismo che condiziona i fondi europei al rispetto dello stato di diritto. Per convincere i partner a rispettare la democrazia dobbiamo anzitutto farla rispettare in casa: aggiorneremo il nostro quadro anti-corruzione, come l’arricchimento illegale, il traffico di influenza, l’abuso di potere e proporremo anche che la corruzione entri nel nostro sistema sanzionatorio per proteggerci dall’esterno.

La democrazia non è fuori moda ma si deve aggiornare, diceva David Sassoli.

Riformare i trattati

Tre settimane fa ho incontrato i giovani da tutto il mondo, penso sia il momento di inserire la solidarietà intergenerazionale nei nostri trattati. «Penso sia arrivato il momento per una convenzione»: Von der Leyen dice che è arrivato il momento per una convenzione, significa riformare i trattati. L'Europarlamento spinge da mesi su questo.

Cosa è lo “stato dell’Unione”

Negli Stati Uniti, che sono una repubblica presidenziale, nata come confederazione, il discorso annuale del presidente di fronte al Congresso compie un requisito costituzionale, ed è una tradizione dai tempi di George Washington (cioè da almeno 230 anni). È il momento unificante della nazione da quando esistono i mass media. L’Ue non è né propriamente una confederazione né una federazione, e fatica a costruire una opinione pubblica comune, ma da dieci anni, dai tempi di José Manuel Barroso, il presidente della commissione Ue si esercita nello “state of the European Union” (“Soteu”), cioè lo stato dell’Unione.

Con la premier ucraina

L’anno scorso, l’ospite d’eccezione di Ursula von der Leyen in occasione del discorso dell’anno era stata l’atleta italiana Bebe Vio. In questo 2022 segnato dalla guerra in Ucraina, tocca a Olena Zelenska, la first lady ucraina.

I discorsi precedenti di vdL

Il discorso del 2021 era lungo 22 pagine. Un dettaglio anticipava in qualche modo il tema attualissimo della guerra e delle spese militari: «Consideriamo l’esenzione dall’Iva per l’acquisto di materiale di difesa sviluppato e prodotto in Europa». Sgravi agli acquirenti di armi e materiale bellico made in Europe, dunque un favore all’industria militare.

Nel 2020 von der Leyen ha pronunciato davanti all’europarlamento il primo discorso sullo stato dell’Unione del suo mandato, e ha delineato le sue priorità. «La pandemia ci ha fatto capire quanto siamo fragili», ha detto von der Leyen, intenzionata a parole a «rigenerare» l’Europa. Come? Unione della salute, riduzione delle emissioni al 55 per cento entro il 2030, nuovo piano per le migrazioni e altro.

