Non è stata la rabbia dei francesi per la riforma delle pensioni, né la mancanza maggioranza di aula. Nessuno di questi scossoni aveva finora davvero schiodato dalla sua poltrona la premier francese Élisabeth Borne, indefessa esecutrice dei voleri di Emmanuel Macron.

Se questo lunedì pomeriggio – dopo giorni di voci e riunioni ai vertici – si è infine dimessa, è solo perché il sacrificio di Borne è sacrificio utile per la sopravvivenza di Macron, o meglio, della “Macronie”: il sistema di potere macroniano è uscito malconcio dallo stress test della nuova legge sull’immigrazione, che è una strizzata d’occhio all’estrema destra.

Come aveva anticipato a Domani il direttore di ricerca di Ipsos France, Mathieu Gallard, un’alternativa alla deflagrazione del campo macroniano può essere il suo rilancio attraverso una figura come Gabriel Attal; non a caso è lui ora il favorito per rimpiazzare Borne.

Il doppio terremoto

Domenica, quando Borne è salita all’Eliseo per conferire col presidente, nessuno ha davvero creduto che l’oggetto dell’incontro fosse qualche dossier di governo, come pure si è provato a far credere. Ieri pomeriggio è arrivato l’annuncio: Borne ha messo le sue dimissioni nelle mani del presidente, il quale le ha accettate.

Perché quel passo indietro di Borne? Perché non sia Macron a indietreggiare troppo. Prima di Natale, il progetto di legge sull’immigrazione ha rappresentato per il campo presidenziale un doppio terremoto. Il primo è arrivato quando quel progetto è stato rigettato dall’aula: lì è apparso evidente ciò che già dalle elezioni parlamentari del 2022 si sapeva, e cioè che la mancanza di maggioranza assoluta rende i macroniani vulnerabili.

Come barcamenarsi? La risposta a questa domanda ha rappresentato la seconda scossa in campo macroniano: quel progetto di legge è stato ridisegnato sempre più a immagine e somiglianza della destra estrema, al punto che è stato infine approvato trovando il voto favorevole pure del Rassemblement National. Marine Le Pen ha rivendicato la sua «vittoria ideologica».

Nel frattempo è apparso chiaro a tutti il rovesciamento di prospettiva dei macroniani. Nel 2017 Macron era diventato presidente presentandosi come l’argine contro Le Pen; ma da allora l’estrema destra ha gonfiato consensi ed è entrata prepotentemente nelle istituzioni. Invece di arginare la destra estrema, Macron ha di fatto contribuito a “dediabolizzarla”. Già anni fa il destrorso di governo Gérald Darmanin andava dicendo che Le Pen era «troppo morbida»; la legge sull’immigrazione è l’evidenza ineludibile di una deriva destrorsa dei macroniani e della normalizzazione dei lepeniani.

Sacrificio utile

Macron si è messo all’opera per contenere gli strappi interni: certo, 62 deputati macroniani hanno votato contro la legge, ma solo il ministro della Salute Aurélien Rousseau si è dimesso in segno di dissenso. Gli altri – come Clément Beaune – lo hanno solo ventilato.

Ma il carattere potenzialmente deflagrante degli ultimi sviluppi ha reso la scomposizione del campo liberale uno scenario più che concreto. Non era comunque l’unico: come Gallard aveva spiegato a Domani, una strategia di ricomposizione può passare per Attal, «il politico più popolare tra i francesi, carismatico e così poco ideologico da non essere inteso né come di destra né di sinistra».

La separazione tra presidente e premier è consensuale, e non è che l’ennesimo atto di fedeltà da parte di Borne. Per «realizzare il progetto» di Macron – come lui le ha riconosciuto ringraziandola - lei non aveva esitato a innescare la leva del 49.3 adottando l’odiatissima riforma delle pensioni senza sì dell’aula. Ha poi portato avanti la controversa legge sull’immigrazione. Neppure le proteste, la rabbia popolare e una società sempre più divisa avevano convinto Macron a chiedere la sua testa. Ma ora gli serve a mantenere salda la propria corona.

